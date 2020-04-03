【中國星巴克】瑞幸造假 A、B輪投資者愉悅資本不知情：我們亦是受害者

▲ 瑞幸咖啡曾遭沽機機構渾水狙擊指，瑞幸咖啡在去年第三、四季度，每店每日的銷量至少分別誇大69%和88%。

有「中國星巴克」之稱的內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK）周四披露有關偽造交易價值大約22億元人民幣，消息傳出，瑞幸股價於美股開市前暴跌近85%，低見4.03美元。VC風險創投公司愉悅資本曾為瑞幸咖啡A、B輪的投資方，合共投資1.2億美元（約9.36億港元）。愉悅資本對瑞幸造假表示非常驚訝，又透露上市後仍未出售任何瑞幸股份，認為大家的利益都受到損害。

愉悅資本表示，收到消息數小時後，目前正召集合夥人舉行全體會議，昨晚又與法律顧問舉行電話會議，尋找保護投資人利益的最佳方式。

愉悅資本又透露，公司投資總額涉及8200萬美元（約6.4億港元），分別為：愉悅資本二期：3300萬美元，佔基金規模的10.3%，每股成本6.68美元及Joy Opportunity：4900萬美元，佔基金規模的15%，每股成本11.75美元。

愉悅資本成立於2015年，主要投資於早期及成長期TMT及創新消費領域，同時，愉悅資本於2018年亦投資7000萬美元（約5.46億港元）於今年美國上市的蛋殼公寓（NYSE：DNK）。

▲ 瑞幸咖啡大股東之一的愉悅資本亦表示驚訝，事前毫不知情。

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