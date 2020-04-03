  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (五) 15:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用

環球社會熱點 14:18 2020/04/03

分享：

譚德塞領導下的世衛（WHO）連月來堅稱有病才須戴口罩，但最近口風有變，指香港經驗反映戴口罩似乎有用。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎肆虐多時，統領協調抗疫工作的世界衛生組織（WHO）屢遭質疑未能發揮作用。疫情爆發以來，世衛堅稱有病才須戴口罩。不少無理會世衛建議、全民戴口罩的地區，抗疫成績理想，確診人數增長遠低於不戴口罩地區。世衛最新口風有變，稱按香港經驗，戴口罩似乎有用（may be useful）。

【美國疫情】特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心：未有證據

【隔離奇招】秘魯、巴拿馬一招限國民出門

世衛專家小組主席、英國傳染病專家海曼（David Heymann），在英國智庫Chatham House的簡報會上稱：「有關口罩是否有用上出現爭議，因為香港提出一些證據，顯示口罩可能有助防止個人受感染（Hong Kong has provided some evidence that masks may be useful in protecting individuals from infection）。」

海曼並透露，他有份參與的世衛工作組，來自全世界的專家會就口罩防疫功效問題磋商，了解是否有充份證據，以至世衛要改變配戴口罩建議。

【美國疫情】特朗普籲無口罩改用圍巾 指效果更好

【新冠肺炎】世衛將討論是否改變民眾在公共場合戴口罩的建議

他的講法，與世衛過去的論調有很大出入，世衛連月來多次表明，沒有具體證據顯示大眾戴口罩有任何潛在好處，錯誤使用或未戴好口罩，更會造成反效果，強調應優先讓給前線抗疫的醫護人員，並稱除非生病，否則不建議民眾戴口罩。

英國天空新聞（Sky News）報道，世衛已收到來自香港，有關口罩使用的資料。事實上，香港作為首批爆發疫情的地區，確診人數遠低於較遲出現爆發的意大利、美國，不少分析都相信，這與香港人在疫症爆發極初期，旋即全民戴口罩有關。

世衛專家：無病不需戴口罩 全球缺醫療物資 醫護優先

最卑劣黑客 疫情下出動 鎖死醫療機構電腦索贖金

記者：林建忠

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）

相關文章

【美國疫情】羅斯福號航母百人染病 艦長求救信件曝光遭革職
今日
【美國疫情】羅斯福號航母百人染病 艦長求救信件曝光遭革職
【隔離奇招】秘魯、巴拿馬一招限國民出門
今日
【隔離奇招】秘魯、巴拿馬一招限國民出門
【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增
今日
【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增
【美國疫情】三藩市露宿者中招 全體住酒店隔離
今日
【美國疫情】三藩市露宿者中招 全體住酒店隔離
【美國疫情】特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心：未有證據
今日
【美國疫情】特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心：未有證據
疫情 傳染病 口罩 香港 冠狀病毒 世界衞生組織 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

【日本疫情分佈圖】東京近700確診 政府擬向部分家庭發1.4萬現金

下一篇文章

【美國疫情】特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心：未有證據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
【美股早市】道指倒升500點 油價颷3成 特朗普稱沙特俄羅斯減產1000萬桶
【美股早市】道指倒升500點 油價颷3成 特朗普稱沙特俄羅斯減產1000萬桶
【美股午市】美頁岩油商申破產保護 道指瀉逾800點
【美股午市】美頁岩油商申破產保護 道指瀉逾800點
【美國疫情分佈圖】日死過千人 紐約州呼吸機僅能撐6日
【美國疫情分佈圖】日死過千人 紐約州呼吸機僅能撐6日
新型冠狀肺炎全球疫情（04月03日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月03日 時間15:00）
【美國疫情】華府怪責中國 CNN：應怪特朗普
【美國疫情】華府怪責中國 CNN：應怪特朗普