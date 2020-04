世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用

▲ 譚德塞領導下的世衛(WHO)連月來堅稱有病才須戴口罩,但最近口風有變,指香港經驗反映戴口罩似乎有用。(資料圖片)

新型冠狀病毒肺炎肆虐多時,統領協調抗疫工作的世界衛生組織(WHO)屢遭質疑未能發揮作用。疫情爆發以來,世衛堅稱有病才須戴口罩。不少無理會世衛建議、全民戴口罩的地區,抗疫成績理想,確診人數增長遠低於不戴口罩地區。世衛最新口風有變,稱按香港經驗,戴口罩似乎有用(may be useful)。

【美國疫情】特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心:未有證據

【隔離奇招】秘魯、巴拿馬一招限國民出門

世衛專家小組主席、英國傳染病專家海曼(David Heymann),在英國智庫Chatham House的簡報會上稱:「有關口罩是否有用上出現爭議,因為香港提出一些證據,顯示口罩可能有助防止個人受感染(Hong Kong has provided some evidence that masks may be useful in protecting individuals from infection)。」

海曼並透露,他有份參與的世衛工作組,來自全世界的專家會就口罩防疫功效問題磋商,了解是否有充份證據,以至世衛要改變配戴口罩建議。

【美國疫情】特朗普籲無口罩改用圍巾 指效果更好

【新冠肺炎】世衛將討論是否改變民眾在公共場合戴口罩的建議

他的講法,與世衛過去的論調有很大出入,世衛連月來多次表明,沒有具體證據顯示大眾戴口罩有任何潛在好處,錯誤使用或未戴好口罩,更會造成反效果,強調應優先讓給前線抗疫的醫護人員,並稱除非生病,否則不建議民眾戴口罩。

英國天空新聞(Sky News)報道,世衛已收到來自香港,有關口罩使用的資料。事實上,香港作為首批爆發疫情的地區,確診人數遠低於較遲出現爆發的意大利、美國,不少分析都相信,這與香港人在疫症爆發極初期,旋即全民戴口罩有關。

世衛專家:無病不需戴口罩 全球缺醫療物資 醫護優先

最卑劣黑客 疫情下出動 鎖死醫療機構電腦索贖金

記者:林建忠

▲ 世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)