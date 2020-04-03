  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (五) 15:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】縱橫遊推歐盟口罩驗證3M口罩　預計5月下旬到貨

商業 13:54 2020/04/03

分享：

上海樂施醫療科技於今年3月開設生產廠房，並採用3M物料製造口罩。（縱橫遊官網截圖）

新冠肺炎疫情全球蔓延，全球對口罩等防疫物資的需求持續。各地因應疫變化，加強生產抗疫物資。上海樂施醫療科技於今年3月開設生產廠房，並採用3M物料製造口罩。

該款口罩經歐盟口罩驗證（EN 149:2001+A1:2009）、中國「民用防護型口罩標準（GB/T 32610—2016）」III級過濾效果及D級防護，以及美國食品藥品監督管理局（FDA）註冊及審批。

【疫市營商】中小企周轉壓力大　客戶最遲3個月才「找數」

據了解，上海樂施醫療科技引進3Msafe一次性口罩生產項目，獲美國斯特健集團授權。並於短時間內，在中國建成5條生產線生產口罩，預計每日生產3Msafe一次性口罩60至80萬個，應對市場需求。

縱橫遊WWPKG網站顯示，口罩產品已通過美國FDA認證機構。每盒會員價238元，一盒50枚，並預計取貨日期為5月下旬。現時預購後，5月下旬可憑「成功訂購」電郵前往尖沙咀分行領取。

【新冠肺炎】資助難申請？　「零售業資助計劃」申請須知

【新冠肺炎】K11「童」你講故事　4月4日首播

責任編輯：馬意文

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】酒吧明日6時起關閉14天　業界批政府做法不公
2020/04/02
【新冠肺炎】酒吧明日6時起關閉14天　業界批政府做法不公
【零售寒冬】千色百貨推嬰兒用品大優惠　BB尿片39.9元起
今日
【零售寒冬】千色百貨推嬰兒用品大優惠　BB尿片39.9元起
【餐飲寒冬】Green Monday夥逾50餐廳　推綠色餐單及優惠
今日
【餐飲寒冬】Green Monday夥逾50餐廳　推綠色餐單及優惠
【疫市營商】酒吧無酒　啤酒廠商無得做？（有片）
今日
【疫市營商】酒吧無酒　啤酒廠商無得做？（有片）
疫情 中國 口罩 尖沙咀 上海 美國 縱橫遊 肺炎 歐盟 新冠肺炎

上一篇文章

【口罩供應】縱橫遊加推BFE、PFE ≥ 99%、PM2.5口罩　6月中旬到貨

下一篇文章

【疫市營商】酒吧無酒　啤酒廠商無得做？（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】蘇寧網售BELAMER成人盒裝口罩　2日下午4時開賣
【口罩供應】蘇寧網售BELAMER成人盒裝口罩　2日下午4時開賣
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】Pricerite實惠門市網店開售「抗疫三寶」　網店正在搶修
【口罩供應】Pricerite實惠門市網店開售「抗疫三寶」　網店正在搶修
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【港產口罩】同舟口罩BFE+PFE超95%開售　只限工商客戶
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售