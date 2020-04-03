【口罩供應】縱橫遊推歐盟口罩驗證3M口罩　預計5月下旬到貨

▲ 上海樂施醫療科技於今年3月開設生產廠房，並採用3M物料製造口罩。（縱橫遊官網截圖）

新冠肺炎疫情全球蔓延，全球對口罩等防疫物資的需求持續。各地因應疫變化，加強生產抗疫物資。上海樂施醫療科技於今年3月開設生產廠房，並採用3M物料製造口罩。

該款口罩經歐盟口罩驗證（EN 149:2001+A1:2009）、中國「民用防護型口罩標準（GB/T 32610—2016）」III級過濾效果及D級防護，以及美國食品藥品監督管理局（FDA）註冊及審批。

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據了解，上海樂施醫療科技引進3Msafe一次性口罩生產項目，獲美國斯特健集團授權。並於短時間內，在中國建成5條生產線生產口罩，預計每日生產3Msafe一次性口罩60至80萬個，應對市場需求。

縱橫遊WWPKG網站顯示，口罩產品已通過美國FDA認證機構。每盒會員價238元，一盒50枚，並預計取貨日期為5月下旬。現時預購後，5月下旬可憑「成功訂購」電郵前往尖沙咀分行領取。

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責任編輯：馬意文

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