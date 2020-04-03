【中國星巴克】瑞幸假數醜聞後　高層輪流說「元氣滿滿」（第二版）

▲ 瑞幸咖啡聯合創辦人兼首席營銷官楊飛在朋友圈表示，對於資本的事不清楚，也不想問，大家亦別向他查問。

「中國星巴克」瑞幸咖啡（美︰LK）捲入假數醜聞，自揭偽造22億元人民幣交易額，蒸發逾百億美元市值。事隔一日，瑞幸咖啡聯合創辦人兼首席營銷官（CMO）楊飛、董事長陸正耀相繼開腔回應。陸正耀最新在微信朋友圈發文，表示「今天更要元氣滿滿！小夥伴加油！」

而楊飛較早前亦在朋友圈發文，竟表示自己對於「資本的事不清楚、我也不想問」，更叫大家亦不要再向他查詢。

楊飛稱，自己對公司資本的事不清楚，又提到經歷這麼多、看到這麼多，認為「做人兩件事最重要，必須實事求是，永遠元氣滿滿」，最後以多謝關心及反思作結。

事實上，在瑞幸咖啡提交調查報告當晚，公司已發內部信，提及已將有關當事人停職，並已安排其他管理層接任。

（第二版新增董事長回應）

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