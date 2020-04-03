▲ 【美國疫情】特朗普稱圍巾比口罩佳 疾控中心：未有證據

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數已接近25萬，惟口罩等醫療物資短缺。美國總統特朗普（Donald Trump）建議口罩短缺的情況下可改用圍巾，又指因圍巾質地較厚，效果更好。不過，美國疾病控制與預防中心（CDC）則不認同特朗普的說法。

特朗普表示，民眾可考慮改用圍巾等織物遮掩口鼻來防疫，又指從多方面來看，圍巾效果更好，因為質地更厚。

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在醫護人員口罩短缺的情況下，美國疾控中心早前指，在迫不得己的情況下，醫護人員可用手帕及圍巾等布類的替代品，來自製的面部防疫用具。

不過，美國疾控中心強調，手帕、圍巾不能歸類為個人防護裝備，因未有證據顯示圍巾等的防護能力。

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美國疾控中心又提醒，如果醫護人員必須使用手帕、圍巾，應使用額外的面部防護用具。

美國CNBC亦引述多名醫生指，現時未有證據顯示，戴圍巾可以防止感染新冠肺炎。

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然而，美國範德堡大學醫院傳染病專家沙夫納（William Schaffner）認為，對於美國民眾而言，戴圍巾或使用手帕掩蓋嘴鼻，可能已是目前的最佳選項。

美國感染症醫學會（IDSA）醫生休利特（Dr. Angela Hewlett）則認為，戴圍巾的用途是較傾向保護他人，防止自己噴出飛沫，以令他人受到感染。不過，休利特亦強調，尚不知道圍巾能否有與N95或其他醫用口罩相同的防護效果。

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