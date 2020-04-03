【滙豐不派息】小股東擬興訴訟謀以股代息　價殘換股有著數？

▲ 滙豐（00005）小股東因不滿滙豐暫停派息，發起成立滙豐小股東權益大聯盟、籌集股份召開特別股東大會（EGM）以及入稟高院直接控告滙豐違反承諾。

滙豐 （00005） 小股東因不滿滙豐暫停派息，發起成立滙豐小股東權益大聯盟、籌集股份召開特別股東大會（EGM）以及入稟高院直接控告滙豐違反承諾。聯盟提「兩大訴求」，分別是以股代息及暫停滙豐董事袍金最少一年。滙豐目前股價低殘，相對上反彈空間較下行空間大，若小股東成功爭取以股代息，當股價反彈時，回報隨時更勝現金股息。

以股代息變相零成本增持

滙豐一向有提供以股代息的選項。以股代息雖然不能為股東提供現金流，但好處是讓股東「零成本增持」--股東在毋須支付買賣費用或印花稅情況下，便可增加持股量，惟壞處是產生碎股，要沽貨套現時或較困難，也會令股本增加，變相攤薄每股盈利。

股價低殘可換到較多股份

滙豐上月初公布第四季股息的兌換價，為每股市值約51.6元。然而，不足一個月，滙豐目前股價已跌至金融海嘯後以來低位，跌穿40元。若果根據此前公布的換股價，股東以股代息已打75折，並不划算。

不過，如果小股東若能成功爭取未來3季以股代息，而滙豐股價維持低殘水平。相較之往，小股東將可換到更多股份。待滙豐回復正常派息後，由於股東手上持股增加，獲派股息將較之前增加。如果滙豐股價日後反彈，更可賺股價回報。

不過，財務總監邵偉信此前已明言，集團停派息的同時，亦取消以股代息。小股東能否推翻英國監管機構及滙豐的決定又是另一個問題。

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