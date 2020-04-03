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【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增

環球社會熱點 13:36 2020/04/03

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法國政府因應新冠肺炎死亡人數急增導致停屍間爆滿，宣布徵用位於法國南部、全球最大的鮮貨批發市場用作停屍間。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，其中法國增至近6萬人確診，死亡人數更累計增至近5,400人。法國政府因應新冠肺炎死亡人數急增導致停屍間爆滿，宣布徵用位於法國南部、全球最大的鮮貨批發市場用作停屍間。

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法新社報道，法國於周四（2日）的死亡人數增至5,387人，其中約三分之一的死亡病例集中於巴黎地區，停屍間也無法應付龐大的死者數量。巴黎警方徵用巴黎的Rungis市場用作存放屍體。

巴黎市警察局長拉萊蒙（Didier Lallement）周四表示，當局預計殯儀設施於未來數周仍持續受壓，因此需要一個足夠大的場地來處理當前和預期的需求。

拉萊蒙指出，首批遺體將由周五（3日）起抵達倫吉斯市場（Rungis Market），場地內將設兩個探訪室，死者遺體在運送到公墓或火葬場前，家屬可到場舉辦喪禮，但葬禮人數則限制於20人以內。

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倫吉斯市場主要批發商及餐廳進行貿易，目前已關閉市場內的部分區域，改於巴黎地區提供上門送貨服務。

另外，重症患者持續增加，於周三（1日）已突破6,000人，於疫情爆發前的重症病房最多只可容納5,000人，目前已遠遠超出負荷。

當局本周開始將患者由巴黎的重症病房撤離到疫情較輕的其餘地區，目標為於周末前撤離150人。另外，政府亦計劃於未來幾周內，增設至1.4萬個重症床位。

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法國增至近6萬人確診，死亡人數更累計增至近5,400人。（法新社）

責任編輯：鄭錦玲

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