Zoom漏洞不斷擴大　LinkedIn用戶慘受牽連

▲ 近日再有外媒踢爆Zoom的新漏洞，或導致LinkedIn的用戶個人資料洩漏。

視像會議平台Zoom在新冠肺炎疫情下爆紅，同時引起安全漏洞爭議，被外媒爆出將客戶個人數據給予Facebook，及竊聽用戶會議紀錄等。Zoom安全漏洞的醜聞愈爆愈多，近日再有外媒踢爆Zoom的新漏洞，或導致LinkedIn的用戶個人資料洩漏。

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據美國媒體紐約時報報道，當用戶進入Zoom會議房間，Zoom就會自動將他們的名字及電郵與LinkedIn資料進行配對。而英國媒體泰晤士報記者上周進行測試，利用虛構名稱登陸Zoom平台，但結果數據挖掘工具依然能瞬間，就將帳號與其真實LinkedIn資料進行配對。

紐約時報稱，訂閱了LinkedIn銷售服務「LinkedIn Sales Navigator」的用戶能透過Zoom，獲得其他用戶資料。該報解釋，當Zoom用戶開啟了會議功能，訂閱了LinkedIn Sales Navigator的用戶，就可以在會議參加者旁選擇LinkedIn標示，快速及秘密查看Zoom參加者的LinkedIn個人資料，包括職位、雇主姓名及位置等。

Zoom創辦人袁征近日已發表公開聲明向大眾致歉，稱將改善Zoom的安全問題。同時亦另向紐約時報發送致歉信，並稱會與LinkedIn共同進行進一步調查，即時暫停相關的資料配對功能。

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責任編輯：曾曉汶

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