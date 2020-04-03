【中國星巴克】瑞幸捲造假風波　奈雪の茶：暫時沒有影響

▲ 「奈雪の茶」今年初傳出計劃赴美上市，未知今次瑞幸咖啡事件會否打亂其上市計劃。（網頁圖片）

有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（美︰LK），涉嫌造假數拖累股價暴跌近8成兼跌停。另一內地熱爆、盛傳亦會赴美上市的茶飲品牌「奈雪の茶」回應時指，未有上市計劃，而瑞幸事件亦暫時沒有影響。

瑞幸咖啡遭沽空機構渾水狙擊，事件掀起牽然大波，瑞幸最終要內部調查，始揭發首席運營官（COO）劉劍造假，將交易額「發水」約22億人民幣。除觸發股價急挫估值蒸發近百億美元，隨之而來更是連串的集體訴訟，市傳瑞幸至少面臨112億美元的索償。

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瑞幸造假市值蒸發逾百億 並面臨巨額索償

瑞幸爆煲，市場焦點隨即落在同樣傳有意赴美上市的「奈雪の茶」。不過，公司回應時就重申，短期內沒有上市打算，瑞幸事件對其「暫時沒有影響」。

事實上，「奈雪の茶」的上市計劃，可能早已被新冠肺炎爆發打亂。其上市消息早於去年下半年傳出，外電2月底再引述消息指，「奈雪の茶」擬在美集資4億美元，最快年內公開發售，但因疫情打擊市場氣氛，上市時間表、集資規模以至上市地點仍存有變數。

內地茶飲競爭大 喜茶成茶飲獨角獸

其實，近年內地茶飲市場競爭激烈，跑出的品牌除今次捲入假數風波的瑞幸咖啡，還有「奈雪の茶」、「茶顏悅色」以及已進軍香港的「喜茶」。

其中，以「喜茶」的知名度較高，最新一輪融資的估值漲至120億元人民幣（折合約16.9億美元），已晉身獨角獸之列，並獲騰訊 （00700） 及紅杉資本投資。

反觀「奈雪の茶」，最新估值僅60億元人民幣，距離獨角獸門檻（至少10億美元）僅一步之遙。品牌創辦人彭心早前曾表示，最快今年2月底打入美國市場，並維持今年新增200至300間分店的擴充步伐。

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