  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (五) 15:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國星巴克】瑞幸假數風波　喜茶奈雪の茶融資路受阻？

金融經濟 14:36 2020/04/03

分享：

「奈雪の茶」今年初傳出計劃赴美上市，未知今次瑞幸咖啡事件會否打亂其上市計劃。（網頁圖片）

有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（美︰LK），涉嫌造假數拖累股價暴跌近8成兼跌停。另一內地熱爆、盛傳亦會赴美上市的茶飲品牌「奈雪の茶」回應時指，未有上市計劃，而瑞幸事件亦暫時沒有影響。

瑞幸咖啡遭沽空機構渾水狙擊，事件掀起牽然大波，瑞幸最終要內部調查，始揭發首席運營官（COO）劉劍造假，將交易額「發水」約22億人民幣。除觸發股價急挫估值蒸發近百億美元，隨之而來更是連串的集體訴訟，市傳瑞幸至少面臨112億美元的索償。

相關文章：【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股暴跌76%數度熔斷

瑞幸造假市值蒸發逾百億　並面臨巨額索償

瑞幸爆煲，市場焦點隨即落在同樣傳有意赴美上市的「奈雪の茶」。不過，公司回應時就重申，短期內沒有上市打算，瑞幸事件對其「暫時沒有影響」。

事實上，「奈雪の茶」的上市計劃，可能早已被新冠肺炎爆發打亂。其上市消息早於去年下半年傳出，外電2月底再引述消息指，「奈雪の茶」擬在美集資4億美元，最快年內公開發售，但因疫情打擊市場氣氛，上市時間表、集資規模以至上市地點仍存有變數。

內地茶飲競爭大　喜茶成茶飲獨角獸

其實，近年內地茶飲市場競爭激烈，跑出的品牌除今次捲入假數風波的瑞幸咖啡，還有「奈雪の茶」、「茶顏悅色」以及已進軍香港的「喜茶」。

其中，以「喜茶」的知名度較高，最新一輪融資的估值漲至120億元人民幣（折合約16.9億美元），已晉身獨角獸之列，並獲騰訊 （00700） 及紅杉資本投資。

反觀「奈雪の茶」，最新估值僅60億元人民幣，距離獨角獸門檻（至少10億美元）僅一步之遙。品牌創辦人彭心早前曾表示，最快今年2月底打入美國市場，並維持今年新增200至300間分店的擴充步伐。

相關文章：

【中國星巴克】瑞幸咖啡股價急瀉76%　有投資者周一已押注大量買入認沽期權

瑞幸咖啡內地門市超星巴克　賺錢能力卻差天共地

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
立即訂閱專享無間斷美股分析

疫情 美股 集資 沽空 飲品 香港 中國 美國 騰訊 肺炎

上一篇文章

【中國星巴克】曾力撐反擊沽空狙擊　中金回應瑞幸造假：密切留意

下一篇文章

【中國星巴克】瑞幸爆假數醜聞　聯合創辦人首開腔：資本的事我也不清楚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】香港夫婦自設廠房 Simply Mask口罩料5月開售
【口罩供應】香港夫婦自設廠房 Simply Mask口罩料5月開售
【航空告急】日航高管擬減薪3個月　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【航空告急】日航高管擬減薪3個月　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【口罩供應】big big shop預告周五售MedMask成人醫用口罩 每盒199元
【口罩供應】big big shop預告周五售MedMask成人醫用口罩 每盒199元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
美國介入原油價格戰似乎成功　恒指夜期倒升（不斷更新）
美國介入原油價格戰似乎成功　恒指夜期倒升（不斷更新）
【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股暴跌76%數度熔斷
【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股暴跌76%數度熔斷