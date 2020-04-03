星展預計今年香港樓價下跌15%　斷供個案有機會上升

▲ 星展香港丘卓文預計，今年香港樓市繼續下行，樓價跌15%。

星展香港發布2020年上半年香港房地產展望報告，本港樓市去年中已進入下行周期，受累於社會運動及中美貿易摩擦。該行香港房地產業分析師丘卓文認為，新冠肺炎疫情爆發，疊加經濟下行、金融市場波動等因素，相信樓市繼續下行，預計今年樓價跌15%，豪宅表現差。寫字樓方面，租金跌約10%，2月空置率升至6.3%，未來或會進一步上升。

他表示，該預測主要基於兩大因素，分別為經濟下行及金融市場波動大，隨著經濟再下行，斷供個案有機會上升。但由於過去5年，受政策規限，買樓難度增加，壓抑投資性需求，且財務能力較差的市民購買減少，因此不會出現如08年金融海嘯樓價大幅下跌的情況。

丘卓文表示，在社會事件及疫情爆發接踵而至，接連打擊本港零售，相信疫情帶來的影響較社會事件深，料今年零售租金跌20%至25%，旅遊地段的跌幅則更甚。

他解釋，去年下半年發生社會運動，部分商場遊客減少；但是疫情爆發後，赴港旅客急跌超過9成，加上法例規限不多於4人聚集等措施波及社區商場，相信大部業主租金都將受影響。他舉例，中式酒樓及補習社在社會事件發生時仍正常營業；疫情後，不少中式酒樓及補習社停業。即使業主減租幫助也不大，因為對部分零售行業而言，租金並不是主要成本，生意轉差，其他開支成本亦難以維持。

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