【新股IPO】德勤：香港全年新股集資額能保3甲　最快5月如常運作

▲ 受疫情影響，德勤下調預計香港全年新股總集資額達1600億至2200億元，但認為香港能保全球集資總額3甲地位。

德勤公布香港2020年首季新股市場回顧指，港交所首季集資額全球排名第五，集資額錄141億元按年下跌31%，上市數目錄37宗，與去年持平。受到新冠肺炎疫情影響，德勤料今年香港全年新股總集資1600億至2200億元，較去年預期2200億至2500億元有所下調，不過德勤中國華南區主管合夥人兼全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興認為，若疫情受控，5月份開始香港新股市場將正常運作，香港集資總額能保全球3甲地位。

德勤中國全國上市業務組報告指，按新股融資額計算，今年首季上海證券交易所位居榜首，其餘排前五名的證券交易所包括，納斯達克證券交易所、紐交所及泰國交易所及港交所。

展望全年，德勤報告預料香港全年大約有160隻新股上市，集資總額達1600億至2200億元，又預計今年將有4隻集資最少78億元的公司上市。歐振興表示，下調集資額主要因部分板塊例如娛樂、出口、零售業務因疫情影響而令上市計劃受阻。

歐振興指，若疫情受控，出行限制將會解除，投資銀行或上市團隊能如常工作，預計本港的IPO市場將會在5、6月開始正常運作。不過他又認為，若疫情出現反彈，新股市場將進一步受影響，香港全年新股集資額有可能低於1600億元。

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