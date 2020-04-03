【原油價格戰】特朗普誠信受質疑？ 紐約期油轉跌6%

▲ 市場對特朗普預期沙特及俄羅斯減產「不賣帳」，布油及紐油分別跌逾4%及5%。

美國總統 特朗普昨晚在Twitter發文指，期望沙特阿拉伯及俄羅斯每日減產1000萬桶石油，消息刺激油價曾大升逾3成，惟市場似乎「不賣帳」 ，對沙特及俄羅斯同意減產產生疑問，國際油價 於亞洲交易時段倒跌 。國際油價跌幅持續擴大， 紐約期油跌穿每桶 24美元，現報23.78美元，跌6%。布蘭特期油昨晚曾上 每桶 30美元水平，惟現跌穿29美元，報28.5美元，跌4.8%。

特朗普日前表示，與俄羅斯及油組領袖沙特阿拉伯的領導人談話，期望俄羅斯與油組將日產量減少1000萬桶，甚至1500萬桶，並預料快將達成新的原油產量協議，結束油價戰。

據沙特阿拉伯官方媒體報導指，沙特阿拉伯將召開石油輸出國組織緊急會議。

有分析指，特朗普所談的數量，相當於削減全球供應量的10%至15%，認為根本不可能，且不相信沙特及俄羅斯在油價戰開始後一個月便達成如此大的減產協議。另一方面，市場亦關注美國會否減產。

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