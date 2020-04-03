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【限聚令】細價股星光如期EGM　安排多個會議室開會限每房4人

金融經濟 13:19 2020/04/03

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港交所證監會釐清EGM可豁免限聚令，星光集團如期舉行EGM。

香港「限聚令」實行近一星期，港交所 （00388） 、證監會釐清4類特別股東大會（EGM）可豁免限聚令限制。細價股星光集團 （00403） 公布，會如期舉行4月8 日特別股東大會，確保股權轉讓協議能如期推進，星光會安排入場股東或代表量體溫、要求須佩戴外科口罩、停茶點及不派禮品，也會安排多個透過通訊設施相連的會議室，將將每個會議室內的人數限制至4人以內。

星光主席林光如稱，董事會認為，EGM是股權轉讓協議項下唯一尚需達成的首期付款條件，順延或延誤EGM會延遲過渡期間的開始時間，縮短目標公司和買方發展未開發物業的有限時間，指EGM是股權轉讓協議項的關鍵條款之一，必須在2022年2月之前完成。

星光又「強烈建議」股東委任任何人士或股東特別大會主席作為其代表就決議案投票 ， 無需親身出席股東特別大會。

星光集團現市值2億元。

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香港股票 林光如 證監會 星光集團（00403）

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