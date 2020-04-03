Facebook正式推出電腦版Messenger　可免費進行視像聊天

▲ Facebook（FB）更正式推出電腦版Messenger，方便用戶在電腦進行視像聊天及綫上會議。

新冠肺炎疫情爆發後，全球企業對於綫上會議軟件需求激增，不少科技公司積極推出視像軟件工具，例如Slack最近就新增Microsoft Teams視頻通話功能。Facebook（FB）更正式推出電腦版Messenger，方便用戶在電腦進行視像聊天及綫上會議。

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Facebook留意到，過去一個月內，網頁版Messenger的用戶人數增至一倍。為了提供更方便及流暢的使用體驗，FB就正式推出電腦版Messenger。現時，用戶可以在MacOS及Windows系統下載Messenger應用程式，進行免費群組視像通話及聊天，不過目前最多只支援8個視像會議參與者。電腦版的Messenger將會與手機同步，可以同時接收及更新訊息，另外更設有黑暗模式。

除了提供更方便的通訊服務外，Facebook Messenger開發人員最近更與政府合作，為用戶傳播可靠真實的新冠肺炎病毒資訊，避免用戶受錯誤訊息誤導。

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責任編輯：李寶如

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