【零售寒冬】疫情社運夾擊 「愛你愛你」成珠寶業下半年翻身關鍵？

▲ 根據政府統計數據，首兩個月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年瀉58.6%。

新冠肺炎導致市民消費活動幾乎停頓，珠寶等高端消費品飽受衝擊，本港零售珠寶業陷入冰封時期，2月零售總銷貨價值創有記錄以來最大跌幅，首兩個月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年瀉58%。同時，內地消費意慾僅稍微回暖，有珠寶商指，「2020」諧音成為行業反彈憧憬，但有分析認為珠寶業今年會落後其他消費行業。

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婚嫁需求或帶動珠寶業反彈

六福 （00590） 營運總裁王巧陽接受本報專訪早時稱，2020的諧音是「愛你愛你」，寓意吉祥，加上今年是雙春兼閏月，屬婚嫁的好年份。王巧陽指，疫情令上半年婚嫁活動停頓，由於嫁娶是「剛需」，有一定消費群，待疫情結束後，相信會刺激相關活動，珠寶業下半年或迎快速反彈。

內地市場在疫情下大幅受挫，王巧陽表示，3月初已見回暖跡象，較預計早，維持內地開店目標150間至200間。另外，六福在內地將會推新品牌「六福精品廊」，主打高檔產品，以套裝為主，門檻以5萬元起跳。

不過，六福對香港市場則不及內地樂觀。在珠寶業打滾20多年的王巧陽指，對香港的情況「好心痛，6月到現在香港好似無平靜過，珠寶及零售行業未遇過如此嚴峻的環境」，現時集團員工每周仍需放一天無薪假，管理層亦然。

她預計，今年將關閉4至5間分店，主要集中在旺角、尖沙咀等遊客驟降的地區，以及面積細的店舖。惟她強調，香港是集團好重要的市場，有合理租金會繼續堅守下去，未來部分店舖續租時或會以一年租約為主，又透露2至3月部分分店減租40%至50%。截至去年底止，六福在香港有51間分店。

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本地珠寶商加快內地市場佈局

事實上，受社會動盪、疫情雙重衝擊，本地珠寶商對本港經營環境審慎，並揚言會縮舖。相反，內地市場雖然亦受疫情影響，但市場普遍認為消費市場將快速恢復，疫情亦會加速行業整合，故珠寶商反而加緊腳步擴展零售網絡，以及綫上銷售平台。

周大福 （01929） 今年首季港澳零售值、同店銷售及同店銷量均挫逾6成，珠寶鑲嵌首飾及黃金產品亦然，季內於香港已關閉4個零售點。反觀內地市場，零售值、同店銷售及同店銷量的跌幅較港澳窄，跌4成至5成，撇除收購ENZO後增加的59個ENZO零售點，季內內地淨增加6個零售點。

周大福續指，截至今年2月底止11個月，營業額及主要經營溢利分別下跌11%至13%，及7%至9%。

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周生生 （00116） 今年1月及2月份內地及港澳的同店銷售分別跌45%和44%，稱疫情對生意的影響令人擔憂，現已採取措施縮減開支，包括凍結人手、於可行情況下優化員工調配、延後新店開業等。在本港，公司會選擇性地重裝部分重點分店以重塑形象，亦會繼續積極地與業主協商減租事宜。

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下半年珠寶業或有輕微增長

有零售分析師指，疫情之下許多婚宴會延後或者取消，可能壓抑少量的需求，但婚嫁需求最多只佔5成左右，另一部分為自用需求，現時經濟差令該需求急跌，同時，金價大升將壓抑到消費量，消費者寧願買較細的金器，不會令珠寶商得益。

由於預期消費意慾回暖，他預期下半年行業跌幅較今年第一季收窄，最樂觀是下半年珠寶金飾行業銷售可能有輕微增長，因內地各城市均推出消費刺激政策，但認為珠寶金飾今年會落後於其他消費行業。

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