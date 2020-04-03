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【新冠肺炎】Nikon School開學！4月期間線上攝影課程免費（附連結）

科技 12:45 2020/04/03

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對攝影有興趣的讀者，現時可到Nikon School Online網站參加免費攝影課程。

為遏制新冠肺炎疫情持續蔓延，政府呼籲市民留在家中，減低傳染機會。不能外出的情況下，宅在家又有什麼好做呢？對攝影有興趣的讀者們有福了！相機品牌Nikon的Nikon School Online網站日前就開放4月免費課程，教導市民攝影技巧以及相機應用方式，讓大眾留在家裡都可以學習攝影。

>>>【新冠肺炎】世衛與遊戲公司合作　鼓勵市民在家打機抗疫

Nikon美國的攝影教學網站Nikon School Online，近日推出特別優惠，在4月期間提供10堂免費攝影課，由專業攝影師授課。值得一提的是，原本這些課程都需要逐一收費，費用為15美元（約116港元）至50美元（約387港元）不等。據了解，每堂課至少15分鐘，有課程更超過1小時。內容主要包括：器材使用、攝影題材、拍攝技巧等，同時亦提供基礎攝影班予攝影初哥。

Nikon School Online近日推出特別優惠，在4月期間提供10堂免費攝影課，包括：兒童攝影、燈光控制等。（網站截圖）

對課程有興趣的讀者現時只需登入以下網址「https://www.nikonevents.com/us/live/nikon-school-online/」，然後輸入姓名、電郵及地區資料，就可以馬上觀看影片！

>>>【家居抗疫】限時免費App下載　烹飪健身包羅萬有

>>>【新冠肺炎】Netflix網路流量調降25%　措施擴展至亞洲

責任編輯：曾曉汶

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