【隔離奇招】秘魯、巴拿馬一招限國民出門

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，全球各國幾乎無一倖免，紛紛各施各法，包括封城、鎖國、社交隔離等，阻止疫情蔓延。南美洲秘魯則有另類隔離法，以國民性別限制出門日子。

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星期日全民禁出門 盼十日減低確診數字

路透社報道，秘魯總統Martin Vizcarra在周四宣布新隔離措施，以減低群眾聚集的傳播風險。措施根據國民性別，限制其出門的日子：男士可在周一、三、五出門，女士則在周二、四、六出門，周日則全民都要留在家中；措施實施至4月12日，期望能靠未來十天減低確診數字。

Martin Vizcarra指，有別於其他國家用身份證等編號限制國民出門日子，用性別劃分更簡單直接，亦方便監管。措施也有豁免，如緊急突發情況，以及在藥房、銀行、食品生產線上工作的人，則不受影響。

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路透社報稱，秘魯在對抗疫情的手段相對強硬，目前有為數不少的人因違反隔離而被拘捕。

巴拿馬效發 國民於指定小時出門

無獨有偶，巴拿馬政府亦有意採取類似措施，保安部部長Juan Pino日前宣布，政府會以國民性別劃分，限制國民在指定小時內離開住所，以減少人群聚集，阻礙疫情蔓延。

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截至香港時間今日（3日）早上10時，秘魯本日新增確診個案有91宗，累計死亡個案有55宗，累計治癒個案有537宗，全國累計總確診個案達1414宗。

巴拿馬本日新增確診個案有158宗，累計死亡個案有37宗，累計治癒個案有9宗，全國累計總確診個案達1475宗。

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