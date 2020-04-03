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【獨角獸危機】Airbnb內部估值下調16%至260億美元　或進行後期融資

金融經濟 13:05 2020/04/03

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受到新型肺炎疫情的衝擊，房屋短期租賃平台Airbnb已將其內部估值下調至260億美元，較最近一輪融資跌16%。（資料圖片）

外電引述消息指，受新型肺炎疫情衝擊，旅行住宿平台Airbnb將其內部估值下調至260億美元，較最近一輪融資下跌16%，目前Airbnb正尋找更多融資方式，並與新舊投資者進行商談，考慮進行後期融資，不過尚未做出明確決定。

報道指，集團尚未公佈最新的上市時間表，但是次的估值下調，或使投資者更懷疑集團原定今年上市的計劃能否成事。事實上，Airbnb原計劃在今年3至4月啟動上市程序，並於今年內上市，不過，受疫情影響，早前於已有消息指上市計劃恐要推遲至明年。

個別市場預訂量跌9成　旅遊平台股重創

根據第三方監測公司AirDNA數據顯示，疫情迫使民眾待在家中，旅遊計劃受阻，Airbnb預訂量大幅下降，在受疫情衝擊最嚴重的市場，Airbnb預訂量跌近90%。首席執行官Brian Chesky對員工發表講話時指，自疫情爆發以來，其它旅遊公司和平台都受到了沉重打擊，Expedia、希爾頓及Booking的市值亦分別跌58%、44%及37%。

早前已有報道指，Airbnb已暫停所有市場推廣活動，希望年內可節省8億美元（約62.4億港元），其創始人亦會在未來六個月內停薪，高級管理層減薪50%，同時，集團暫停招聘新員工，今年不會發放獎金。

同時，為防止房東在放棄平台，Airbnb於周一表示，將斥資2.5億美元補償房東的部分損失，並成功遊說讓部分短期出租的房主，成為美國政府出台的2萬億美元經濟刺激計劃的受益者。

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