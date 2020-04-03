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【新冠肺炎】歐洲組織研手機追蹤程式　即時通知確診病患接觸者

科技 12:00 2020/04/03

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歐洲專家及電訊商近日聯手合作，在不收集個人信息的情況下，利用手機藍牙追蹤確診病患及其接觸者。

新型冠狀肺炎疫情在全球多國持續蔓延，全球確診病例已經突破100萬宗。各國政府都積極採取措施，控制新型冠狀肺炎疫情。有歐洲專家及電訊商就聯手合作，在不收集個人信息的情況下，利用手機藍牙追蹤確診病患及其接觸者。當病患確診時，就能立刻向接觸者用戶發出通知，減低傳播風險。

>>>【新冠肺炎】美國政府採用手機定位數據　追蹤疫情擴散趨勢

>>>【新冠肺炎】世衛推出官方疫情App　助用戶自我診斷病癥

由德國Fraunhofer Heinrich Hertz電信研究所發起的組織，名為「泛歐私隱保護臨近追蹤（Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing，PEPP-PT）」，集合了來自通訊、心理、流行病、安全、私隱、臨近追蹤（Proximity Tracking）、加密、可擴充系統、超級運算架構與人工智能（AI）等領域專家組成的非營利組織，目前有130多名成員，橫跨法國、德國、義大利、奧地利、比利時、丹麥、西班牙及瑞士的研究機構，以及英國電訊商Vodafone。

組織所研發的程式將會藉助智能手機的藍牙（Bluetooth）功能，根據信號的強弱程度，檢測手機與手機之間的距離，以及兩人接觸的時間長短。PEPP-PT指，只要兩個設備在某個範圍內逗留超過一定時間，就會紀錄下來。當其中一人被確診，機構就會透過系統，通知接觸者。

組織成員之一德國弗勞恩霍夫研究院向德國電視台透露，該程式不會採集任何個人信息，只是測定距離和時間，確保已按照歐洲私隱和資料保護法規，如GDPR、資料匿名化的要求。就算收到訊息的接觸者，都不會知道是誰感染，只會知道自己曾跟某位確診者近距離接觸過。

目前此程式已開放給用戶免費下載使用，PEPP-PT強調並非強制下載。而使用時要確保藍牙是啟動狀態，相關資訊只會保存21天。

>>>【疫市營商】三星捐贈手機予隔離人士　幫助與家人保持聯繫

責任編輯：曾曉汶

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