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【美國疫情】羅斯福號航母百人染病 艦長求救信件曝光遭革職

環球社會熱點 11:44 2020/04/03

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【美國疫情】羅斯福號航母百人染病 艦長求救信件曝光遭革職

美國疫情蔓延至美軍航母，羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）逾100人感染新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），艦長克羅澤（Brett Crozier）日前致函上級求救求援，要求讓全員下船隔離檢疫。美國海軍周四表示，已解除克羅澤的職務，指他「判斷力差」（poor judgment）。

美國海軍部代理部長的莫德利（Thomas Modly）指，克羅澤被革職是因他「極度糟糕的判斷力」（extremely poor judgment），並把求助信件複印給20至30人，制造一場「風暴」（firestorm）。

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莫德利指，克羅澤不是因為有證據顯示他把求助信件外洩給傳媒而被革職，而是艦上爆發新冠肺炎疫情，形成錯綜複雜的挑戰，克羅澤卻無法發揮專業的能力。

莫德利又指，看到信件刊登在《舊金山紀事報》（The San Francisco Chronicle），令他大吃一驚，形容此事是前所未見。

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羅斯福號超過100人患上新冠肺炎。克羅澤早前致函美國海軍指，羅斯福號艦上空間不足以隔離染病人員，請求批准撤離。

克羅澤又在信中指：

現在非戰爭時期，艦上官兵用不着犧牲性命。若不及時行動，就失去美國最可靠的資產─海軍官兵。

（We are not at war. Sailors do not need to die. If we do not act now, we are failing to properly take care of our most trusted asset — our Sailor.）

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