▲ 【美國疫情】羅斯福號航母百人染病 艦長求救信件曝光遭革職

美國疫情蔓延至美軍航母,羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)逾100人感染新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎),艦長克羅澤(Brett Crozier)日前致函上級求救求援,要求讓全員下船隔離檢疫。美國海軍周四表示,已解除克羅澤的職務,指他「判斷力差」(poor judgment)。

美國海軍部代理部長的莫德利(Thomas Modly)指,克羅澤被革職是因他「極度糟糕的判斷力」(extremely poor judgment),並把求助信件複印給20至30人,制造一場「風暴」(firestorm)。

莫德利指,克羅澤不是因為有證據顯示他把求助信件外洩給傳媒而被革職,而是艦上爆發新冠肺炎疫情,形成錯綜複雜的挑戰,克羅澤卻無法發揮專業的能力。

莫德利又指,看到信件刊登在《舊金山紀事報》(The San Francisco Chronicle),令他大吃一驚,形容此事是前所未見。

羅斯福號超過100人患上新冠肺炎。克羅澤早前致函美國海軍指,羅斯福號艦上空間不足以隔離染病人員,請求批准撤離。

克羅澤又在信中指:

現在非戰爭時期,艦上官兵用不着犧牲性命。若不及時行動,就失去美國最可靠的資產─海軍官兵。

(We are not at war. Sailors do not need to die. If we do not act now, we are failing to properly take care of our most trusted asset — our Sailor.)