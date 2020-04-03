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【美國疫情】特朗普籲無口罩改用圍巾 指效果更好

環球社會熱點 11:38 2020/04/03

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美國總統特朗普建議口罩短缺的情況下要防止感染新冠肺炎，可改用圍巾遮掩口鼻，甚至指圍巾效果更好。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾戴上口罩防疫，但口罩等醫療物資維持短缺。美國總統特朗普（Donald Trump）建議口罩短缺的情況下，可改用圍巾遮掩口鼻，甚至指圍巾效果更好。特朗普又指不會強制全民戴口罩。

【美國經濟】首領失業救濟人數倍增至665萬 再創新高

【美國疫情】禁止護士戴口罩 美國醫院搞邊科？

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普於白宮簡報會上表示，政府將發布關於戴口罩的全國指引，不再要求所有美國人佩戴口罩。特朗普認為戴口罩並非強制要求，指出有部分人未必想戴，應由民眾自行決定。

特朗普又表示，民眾或無法取得醫用口罩，可考慮改用圍巾等織物遮掩口鼻來防疫，同時可減少消耗醫用口罩。

特朗普解釋指：

從多方面來看，圍巾效果更好，因為質地更厚。

（In many ways, a scarf is better. It's thicker.）

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特朗普沒有宣布於何時發布新指引，但CNN引述知情人士指，政府於周四（2日）正加緊完成新指引。美國副總統彭斯（Mike Pence）亦表示，白宮抗疫工作小組仍在衡量美國疾控中心的建議，將於未來數日內發布新指引。

白宮抗疫小組的大多數成員已達成共識，認為民眾應開始在公共場合戴口罩，並認為政府可發表正式指引。但小組部分成員不同意，認為建議戴口罩會使民眾陷入虛假保護意識，容易使民眾減低防疫意識下，停止保持社交距離。

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