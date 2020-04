【美國疫情】特朗普籲無口罩改用圍巾 指效果更好

▲ 美國總統特朗普建議口罩短缺的情況下要防止感染新冠肺炎,可改用圍巾遮掩口鼻,甚至指圍巾效果更好。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻,不少民眾戴上口罩防疫,但口罩等醫療物資維持短缺。美國總統特朗普(Donald Trump)建議口罩短缺的情況下,可改用圍巾遮掩口鼻,甚至指圍巾效果更好。特朗普又指不會強制全民戴口罩。

美國有線新聞網絡(CNN)報道,特朗普於白宮簡報會上表示,政府將發布關於戴口罩的全國指引,不再要求所有美國人佩戴口罩。特朗普認為戴口罩並非強制要求,指出有部分人未必想戴,應由民眾自行決定。

特朗普又表示,民眾或無法取得醫用口罩,可考慮改用圍巾等織物遮掩口鼻來防疫,同時可減少消耗醫用口罩。

特朗普解釋指:

從多方面來看,圍巾效果更好,因為質地更厚。

(In many ways, a scarf is better. It's thicker.)

特朗普沒有宣布於何時發布新指引,但CNN引述知情人士指,政府於周四(2日)正加緊完成新指引。美國副總統彭斯(Mike Pence)亦表示,白宮抗疫工作小組仍在衡量美國疾控中心的建議,將於未來數日內發布新指引。

白宮抗疫小組的大多數成員已達成共識,認為民眾應開始在公共場合戴口罩,並認為政府可發表正式指引。但小組部分成員不同意,認為建議戴口罩會使民眾陷入虛假保護意識,容易使民眾減低防疫意識下,停止保持社交距離。

