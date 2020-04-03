【口罩供應】亞馬遜暫停向公眾出售N95、外科口罩

美國媒體recode報道，亞馬遜（Amazon，美：AMZN）電商平台4月1日起，停止向公眾銷售N95口罩、外科口罩、手術用手套、保護衣、大容量消毒劑等防疫用品，指出要集中供應醫院、地方政府及其他新冠肺炎抗疫機構。

根據報道，有亞馬遜賣家在討論貼上亞馬遜的通知，若醫院、地方政府有意購買上述防疫用品須向亞馬遜登記，公司會從銷售相關產品的第三方賣家或廠家，直接訂貨和安排送貨。亞馬遜稱，會取消有關代購安排的任何費用，鼓勵第三方賣家供貨。

報道指出，亞馬遜仍容許普羅消費暫，在旗下電商平台購買消毒洗手液與消毒紙巾等物品。

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