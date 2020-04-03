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【大摩唱好】大摩籲增持中國市場　調升香港市場評級至與大市同步

金融經濟 11:38 2020/04/03

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大摩發表亞太（除日本）/新興市場策略報告，增持中國、巴西、印度及新加坡。

大摩發表亞太（除日本）/新興市場策略報告，增持中國、巴西、印度及新加坡，減持南非及墨西哥。大摩同時又調升香港、馬來西亞及卡塔爾至「與大市同步」（Equal-weight）。

大摩表示，對整體市場維持審慎，經上週反彈後，風險/回報向下傾斜。大摩又預期，亞太（除日本）/新興市場的表現將進一步分化，取決於主權力量、行業、可持續收益率及疫情的影響。

相關文章：【疫市求生】大摩薦15隻中港精選股 未來半年可跑贏大市

大摩指出，自1月底以來，中國顯著跑贏新興市場，進一步增持中國市場250點子，認為在當前環境中國可以升至估值溢價新高。

大摩又指，相對其他東盟市場，新加坡是具防守性的避險天堂。該行又調升香港、卡塔爾及馬來西亞至與「市場同步」，指本港市場提供潛在高息及具防守性的覆蓋。

資料來源：大摩報告

相關文章：大摩郭強盛：市場前景高度不明朗　環球股市仍未見底

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