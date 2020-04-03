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Zoom漏洞不停爆　袁征發公開聲明致歉

科技 10:40 2020/04/03

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Zoom創辦人兼行政總裁袁征昨向用戶發表聲明，坦承自己未能妥善處理不可預見的問題，並表示歉意，承諾Zoom團隊會進行改善。

視像會議平台Zoom爭議風波不斷，多次被外媒踢爆存在安全漏洞，或會洩漏用戶個人資訊。Zoom創辦人兼行政總裁袁征昨（2日）向用戶發表聲明，坦承自己未能妥善處理不可預見的問題，並表示歉意，承諾Zoom團隊會進行改善。

>>>Zoom陷安全爭議　遭踢爆視像會議非點到點加密

袁征在聲明提到，近日Zoom的用戶數量大幅飆升，從去年1月，每天增加約1000萬人，3月份用戶數量更達2億人。可是Zoom沒有達到社區的要求標準，以及用戶對個人私隱及安全的期望，並為此道歉。袁征亦指，感謝記者和安全研究人員的提醒，讓Zoom得知漏洞問題，並承諾會盡快解決所有相關漏洞。

他亦強調，Zoom已將解決安全私隱漏洞列為首要任務，在接下來的90天內，不會推出新功能，專注修補漏洞。同時將邀請第三方專家及代表用戶進行全面調查，了解及確保Zoom使用者的安全。另外亦會公開調查報告，內容包括：收集了什麼數據、紀錄或內容請求等，增強透明度。

目前美國太空總署（NASA）、科技狂人Elon Musk旗下太空公司SpaceX、及英國國防部等部門已宣布禁止員工使用，香港個人資料私隱專員及香港電腦保安事故協調中心，日前亦分別提醒香港用戶小心使用。

>>>NASA、SpaceX禁員工用Zoom　基於私隱安全憂慮

>>>Zoom爆資料外洩監看漏洞　用戶自保4招

>>>Zoom綫上會議安全性響警號　HKCERT推10招建議

責任編輯：曾曉汶

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