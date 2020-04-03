【國泰危機】國泰一日只餘582乘客　CEO主席減薪3成

▲ 國泰行政總裁鄧健榮指，國泰單日客量一度低見582人，與以往日均10萬乘客大幅縮減。

全球航空業因新冠肺炎疫情而冰封，國泰航空 （00293） 行政總裁鄧健榮在內部信講解近期業務情況，隨國泰大減運力和乘客需求失了縱，「過去一周曾有1日只搭載582名顧客，運載率只有18.3%」，與以往國泰一日搭載10萬名顧客，坦言顧客需求何時回復「不可能估測」，國泰會盡一切努力節省現金支出。

鄧健榮續指，大部分同事已在參與無薪假而作出財務犧牲，高級管理層也會減薪。由4月至12月，他和集團主席賀以禮會減薪3成，其他執行董事也會減薪25%。

他表示，因應多個機場已暫停營運，會擴大無薪假計劃至外站同事。他重申，國泰已僅餘香港機場、上海浦東機場兩個貴賓候機室﹐也繼續與供應商、商業夥伴商議未來數月減少支出。

鄧健榮稱，會繼續考慮每一個可以節省開支的措施環節，應對此史無前例的挑戰，同時助香港日段可從疫情回復，感謝各位員工付出，也祝願確診同事早日康復。

倫敦洛杉磯溫哥華悉尼 再削班次

航班安排上，鄧健榮稱，會繼續把握貨運需求，盡力保持現有貨運航綫，也會利用客機去運貨，料全個4月也會如此經營，但坦言運力下調下，貨運收入較去年仍有較大跌幅。

客運方面，國泰繼早前宣布只餘4%運力，15個僅餘目的地每周只營運3班，鄧健榮稱，將再削減往返倫敦希斯洛、洛杉磯、溫哥華與悉尼班次，至每周兩班。

國泰和國泰港龍航空在其他航點，就會繼續保持每周三班的基本服務，包括東京、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡、北京、上海和吉隆坡。

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