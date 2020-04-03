  • 20°C
香港時間 : 2020403日 (五) 10:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰危機】國泰一日只餘582乘客　CEO主席減薪3成

金融經濟 10:06 2020/04/03

分享：

國泰行政總裁鄧健榮指，國泰單日客量一度低見582人，與以往日均10萬乘客大幅縮減。

全球航空業因新冠肺炎疫情而冰封，國泰航空 （00293） 行政總裁鄧健榮在內部信講解近期業務情況，隨國泰大減運力和乘客需求失了縱，「過去一周曾有1日只搭載582名顧客，運載率只有18.3%」，與以往國泰一日搭載10萬名顧客，坦言顧客需求何時回復「不可能估測」，國泰會盡一切努力節省現金支出。

鄧健榮續指，大部分同事已在參與無薪假而作出財務犧牲，高級管理層也會減薪。由4月至12月，他和集團主席賀以禮會減薪3成，其他執行董事也會減薪25%。

他表示，因應多個機場已暫停營運，會擴大無薪假計劃至外站同事。他重申，國泰已僅餘香港機場、上海浦東機場兩個貴賓候機室﹐也繼續與供應商、商業夥伴商議未來數月減少支出。

鄧健榮稱，會繼續考慮每一個可以節省開支的措施環節，應對此史無前例的挑戰，同時助香港日段可從疫情回復，感謝各位員工付出，也祝願確診同事早日康復。

倫敦洛杉磯溫哥華悉尼　再削班次

航班安排上，鄧健榮稱，會繼續把握貨運需求，盡力保持現有貨運航綫，也會利用客機去運貨，料全個4月也會如此經營，但坦言運力下調下，貨運收入較去年仍有較大跌幅。

客運方面，國泰繼早前宣布只餘4%運力，15個僅餘目的地每周只營運3班，鄧健榮稱，將再削減往返倫敦希斯洛、洛杉磯、溫哥華與悉尼班次，至每周兩班。

國泰和國泰港龍航空在其他航點，就會繼續保持每周三班的基本服務，包括東京、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡、北京、上海和吉隆坡。

相關文章：

【航空業浩劫】國泰建議員工提前放下半年假　坦言現時應急措施未夠

國泰前CEO：疫情令航企倒閉 勢掀整合潮

前綫員工易染疫 或礙國泰營運

【航空告急】國泰航空削減4、5月96%客運運力　僅餘航線一覽

疫情 航空業 無薪假 國泰航空（00293） 港龍航空 國泰航空 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【疫市擴張】Facebook今年底前再招聘1萬名員工

下一篇文章

【滙豐不派息】滙豐跌2%再試穿38元　「千人操」買盤38元護價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】香港夫婦自設廠房 Simply Mask口罩料5月開售
【口罩供應】香港夫婦自設廠房 Simply Mask口罩料5月開售
【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股暴跌76%數度熔斷
【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股暴跌76%數度熔斷
【航空告急】日航高管擬減薪3個月　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【航空告急】日航高管擬減薪3個月　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
美國介入原油價格戰似乎成功　恒指夜期倒升（不斷更新）
美國介入原油價格戰似乎成功　恒指夜期倒升（不斷更新）
【滙豐不派息】外電傳滙豐高層震怒籲重新討論遷冊　杜嘉祺：目前無意研究
【滙豐不派息】外電傳滙豐高層震怒籲重新討論遷冊　杜嘉祺：目前無意研究