  • 20°C
香港時間 : 2020403日 (五) 11:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【原油價格戰】油價報復反彈逾兩成　「三桶油」仍逆市跌齊跌　中石油跌逾4%

金融經濟 10:45 2020/04/03

分享：

特朗普發推文稱，預計沙特阿拉伯俄羅斯減產1000萬至1500萬桶。

美國總統特朗普社交媒體上預期，沙特阿拉伯及俄羅斯每日會減產1000萬桶石油，最高可能減產1500萬桶，若雙方達成協議，將對石油和天然氣行業大有好處，刺激隔夜油價大升兩成以上。油價反彈，港股「三桶油」今日早市齊跌，截至10時45分，中海油 （00883） 跌1.9%，報8.47元；中石油 （00857） 跌4.2%，報2.93元；中石化 （00386） 跌近3%，報3.94元。

昨晚，紐約期油（WTI）油價曾高見27.39美元，收報25.32美元，升24.7%；布蘭特油價收報29.94美元，或21%。亞洲交易時段，WTI油價報24.29美元，跌約4%；布蘭特油價報29.25，跌2.3%。

相關文章：【油價大戰】特朗普︰沙特俄國料減產1000萬桶原油 中海油ADR續漲

據路透報道，巴西國家石油公司首席執行官Roberto Castello Branco認為，石油輸出國組織（OPEC）成員國與美國官員的談判對油價影響不大。

他認為，由於目前對原油需求低迷，油價價格處於低位水平，即使市場對特朗普參與其中做出積極反應，實際上美國官員與沙特阿拉伯的談判對油價影響無關緊要。目前的沙特與俄羅斯之間的爭端表明，油組並沒有制定中長期的定價權。

相關文章：【原油價格戰】一盤冷水？道富：油價仍有可能跌至單位數

【原油價格戰】霸菱：油價難在30美元以下持續長時間

香港股票 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 股票 經濟 布蘭特期油 特朗普 穆罕默德本薩勒曼 巴西

上一篇文章

【全球大流行】迪士尼高層減薪後 美國員工強制放無薪假

下一篇文章

神州租車中途停牌曾瀉7成　大股東陸正耀亦為瑞幸咖啡大股東
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【航空告急】日航高管擬減薪3個月　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【航空告急】日航高管擬減薪3個月　多家航空公司裁員兼削航班（不斷更新）
【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股暴跌76%數度熔斷
【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股暴跌76%數度熔斷
【滙豐不派息】外電傳滙豐高層震怒籲重新討論遷冊　杜嘉祺：目前無意研究
【滙豐不派息】外電傳滙豐高層震怒籲重新討論遷冊　杜嘉祺：目前無意研究
【口罩供應】香港夫婦自設廠房 Simply Mask口罩料5月開售
【口罩供應】香港夫婦自設廠房 Simply Mask口罩料5月開售
美國介入原油價格戰似乎成功　恒指夜期倒升（不斷更新）
美國介入原油價格戰似乎成功　恒指夜期倒升（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）