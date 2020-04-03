【原油價格戰】油價報復反彈逾兩成　「三桶油」仍逆市跌齊跌　中石油跌逾4%

▲ 特朗普發推文稱，預計沙特阿拉伯俄羅斯減產1000萬至1500萬桶。

美國總統 特朗普社交媒體上預期，沙特阿拉伯及俄羅斯每日會減產1000萬桶石油，最高可能減產 1500萬桶，若雙方達成協議，將對石油和天然氣行業大有好處，刺激隔夜油價大升兩成以上。油價反彈，港股「三桶油」今日早市齊跌，截至10時45分，中海油 （00883） 跌1.9%，報8.47元；中石油 （00857） 跌4.2%，報2.93元；中石化 （00386） 跌近3%，報3.94元。

昨晚，紐約期油（WTI）油價曾高見27.39美元，收報25.32美元，升24.7%；布蘭特油價收報29.94美元，或21%。亞洲交易時段，WTI油價報24.29美元，跌約4%；布蘭特油價報29.25，跌2.3%。

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據路透報道，巴西國家石油公司首席執行官Roberto Castello Branco認為，石油輸出國組織（OPEC）成員國與美國官員的談判對油價影響不大。

他認為，由於目前對原油需求低迷，油價價格處於低位水平，即使市場對特朗普參與其中做出積極反應，實際上美國官員與沙特阿拉伯的談判對油價影響無關緊要。目前的沙特與俄羅斯之間的爭端表明，油組並沒有制定中長期的定價權。

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