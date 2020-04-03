【滙豐不派息】滙豐7連跌破底失守38元　「千人操」買盤護價未果轉戰至37.5元

▲ 滙豐跌逾2%再穿38元 「千人操」買盤38元護價未果

滙豐 （00005） 股價連跌第7日，滙豐股價失守39元，今早再試穿38元水平。雖然滙豐宣布取消派息，不過投資者似乎繼續對滙豐不離不棄，於滙豐38元價位，排出「千人操」買盤撈貨。

滙豐股價今早再低開2.3%，開報38元，臨近中午收市前失守38元，中午收報37.9元，跌2.6%，成交18.4億元。滙豐午後跌幅擴大，跌3%，破底低見37.6元，再創逾11年低，滙豐股價最終收報37.9元，跌2.6%，失守38元，成交34.2億元。

滙豐U盤投資者於37.5元排出1400個買盤，涉290萬股1.088億元。

下午1時，滙豐雖跌穿38元，投資者轉至37.5元排出「千人操」買盤，涉200萬股或7500萬元。

早上9時42分，投資者於滙豐38元價位，排出1000個買盤，渉250萬股或9500萬元。滙豐最新報38.05元，成交4.6億元。

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