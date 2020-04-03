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恒指低開207點　沙俄減產惟小心三桶油反高潮

股樓投資 09:44 2020/04/03

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昨晚美國見證兩次歷史紀錄，先是申領失業救濟金突破665萬人，較上周倍升再次創歷史新高，然後特朗普指俄羅斯及沙特將達成減產協議，紐約原油期貨及倫敦布蘭特期油最多分別升約三成及四成，收市仍維持逾一成的升幅。雖然歐美疫情未見緩和，但能源板塊帶領美股反彈，道指收市升2.2%。惟恒指今早未能跟升，低開207點開報23072點。國企指數報9438點，跌87點（0.92%）。滙豐 （00005） 續跌2.3%，開報38元。

三桶油亦變動不大，中石化（00386）、中石油（00857）及中海油（00883）升跌不足1%。紐約期油昨晚曾大升，惟現於電子交易時段跌5%至23.9美元。倫敦布蘭特期油現最新回落2%至28.96美元。油價反覆料阻礙三桶升走勢。

技術走勢上，恒指昨日跌穿23000點關口後收復該位，今日開市料仍守該心理關口，但所謂久守必失，且恒指現時正處於上升旗形，若未能突破旗形頂約23288點的水平，則隨時上升旗形變下降通道。恒指牛熊證街貨仍是3:7的比例，前者最近收回價在22700點至22799點，該位對應有276張期指，至於熊證重貨區則在23800點至23899點，對應659張期指，暫時未有太大誘因殺牛或殺熊。

下降通道 旗形 恒生指數 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 滙豐控股（00005） 期貨 美股 牛熊證

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