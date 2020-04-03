【中國星巴克】瑞幸咖啡股價急瀉76%　有投資者周一已押注大量買入認沽期權

▲ 瑞幸咖啡股價急瀉76% 有投資者周一已押注大量買入認沽期權

有「中國星巴克」之稱，曾遭沽機構渾水狙擊的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK）披露有關偽造交易的信息調查進展，瑞幸咖啡股價急瀉76%，更數度觸發熔斷而暫停交易。有投資者於3日前已押注瑞幸咖啡會暴跌，大量買入認沽期權。

一個或一組投資者於周一時大量買入認沽期權，押注瑞幸咖啡6周內跌40%以上。5月到期執行價15美元的認沽期權未平倉合約，從上周五的108份激增至16,774份。當瑞幸咖啡暴跌時，認沽期權價格飆升近1,500%。

渾水研究創辦人Carson Block收到指控瑞幸會計作假的匿名報告後，1月份就沽空瑞幸咖啡，目前尚不清楚是否已平倉。

Carson Block借機對在美上市中概股大加批評，指這再次給政策制定者、監管機構及投資者敲響了警鐘，讓他們警惕中國公司對美國市場構成的極高欺詐風險。

瑞幸調查顯示，首席營運官及部分下屬從2019年第二季度起涉及不當行為，與偽造交易相關的銷售額約22億元人民幣。翻查資料，瑞幸咖啡於去年第三季營業額為15.42億元人民幣，按年增長5.4倍。

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瑞幸咖啡內地門市超星巴克 賺錢能力卻差天共地