放水抵消美非農數據衝擊　美道指開市僅跌135點恒指夜期仍升68點（不斷更新）

▲ 道指期貨跌137點 恒指黑期跌約110點（不斷更新）

美國3月非農業職位減少70.1萬個，遜市場預期的10萬，直迫金融海嘯後水平，但由於內地收市後宣布定向降準，放水4000億元人民幣，抵消美非農數據衝擊，美開市跌幅未如期指高，港夜期更正在上升。

【21：30】道指開市僅跌135點，港夜期報23264點，升68點，高水28點。

【20：36】美國3月份非農業職位數目減少70萬，增加市場對經濟衰退的憂慮，道指期貨跌150點。恒指夜期升83點，報23279點，高水43點。

【19：20】恒指夜期暫報23137點，報59點，低水99點。

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美國總統特朗普宣布，預期沙特阿拉伯和俄羅斯將公布新一份減產協議，每日減產1,000萬桶甚至1,500萬桶，油價急颷，紐約期油升近25%，帶動美股上揚，道指升469點。港股若跟足ADR走勢，大市今早料低開69點。恒生指數今早低開207點，恒指開報23072點，早段跌幅收窄。滙豐 （00005） 股價連跌第7日，滙豐再穿38元水平，破底低見37.75元。

【16：39】即月期指收報23196點，跌73點或0.3%，低水40點。

【16：19】聯通 （00762） 藍籌中表現最好，升5.9%；中石油 （00857） 跌5.6%，為表現最差藍籌。

【16：12】滙豐 （00005） 收報37.9元，跌2.6%，失守38元連跌第7日，成交32.2億元。

【16：10】恒生指數跌43點，收報23236點，成交縮至不足800億元，為799.7億元。

【16：00】恒生指數U盤前跌103點，報23176點。

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【15：51】酒吧或酒館今日下午6時起停業14日，百威亞太 （01876） 跌3.3%，破底低見18.34元；潤啤 （00291） 跌4.1%；青啤 （00168） 跌0.1%。

【15：45】港股跌幅數收窄至約70點，於23200點水平。

【15：39】經營759阿信屋的CEC （00759） 股價曾升33%，高見0.69元，最新升近27%，報0.66元，成交943.5萬元。至於經營HKTVmall香港電視 （01137） 升3.3%。

【15：30】港股尾段跌約120點，續於23200點水平以下窄幅上落。

【15：23】大市成交收窄，繼上市主板成交不足1000億後，港股截至現時為止，成交只有663億元。港股通昨起至下周一短暫閂閘。

【15：16】布蘭特期油轉升，最新報29.95美元，紐約期油跌幅亦收窄至1.9%，報24.84美元，中海油 （00883） 跌1.3%；中石化 （00386） 跌3.7%；中石油 （00857） 跌5.9%。

【15：00】上證收報2763點，跌0.6%；深證收報10110點，跌0.7%；創業板指收報1906點，跌0.5%。

【14：54】李寧 （02331） 挫半成；安踏 （02020） 跌6.2%。《彭博》引述消息人士報道，為應對新冠肺炎疫情影響，Adidas正尋求超過10億歐元（約84億港元）的政府援助。

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【14：47】港股跌幅收窄至約100點，報23175點。

【14：40】舜宇 （02382） 跌1.3%；瑞聲 （02018） 跌2%。據彭博報道，蘋果（美：AAPL）告知員工，受疫情影響，關閉美國所有零售門店，直至5月初。

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【14：17】3大中資電訊股逆市造好，聯通 （00762） 升5.5%；中電信 （00728） 升4.6%；中移動 （00941） 升2.5%。

【14：08】滙豐 （00005） 跌幅略為收窄至2.3%，重上38元。

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【13：29】恒生指數跌逾200點，於23050點水平，再次下試23000點支持。

【13：13】滙豐 （00005） 午後跌幅擴大，股價跌3%，破底低見37.75元。

【13：07】港股午後初段跌幅擴大至約200點，跌穿23100點水平。

【12：36】恒指黑期於港股中午休市市跌幅擴大，最新跌約200點，報23005點。道指期貨報21002點，跌271點。

【12：05】中資電訊股全綫造好，其中聯通 （00762） 逆市升6.1%，為表現最好藍籌；中石油 （00857） 回吐4.6%，藍籌中最差。

【12：00】恒生指數半日跌138點， 中午收報23141點。滙豐 （00005） 股價續跌2.6%，跌穿38元，中午收報37.元。

【11：43】滙豐 （00005） 跌穿38元水平，最新報37.9元，跌2.5%。

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.3%，報2771點，深證跌0.4%，報10138點，創業板指跌0.3%，報1911點。

【11：15】港股跌幅擴大至約150點，於23100點水平。

【10：48】公用股逆市受捧，中電 （00002） 升0.6%；電能 （00006） 升1.3%；長建 （01038） 升3%；煤氣 （00003） 則跌0.9%。

【10：46】香港電視 （01137） 股價逆市升3%。港視公布上月「未經審核營運數據」，平均訂單數量按月雖跌，但由於平均訂單值增多，令全月「訂單總商品交易額」不跌反升，幅度高達10.2%。

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【10：43】三桶油下挫，其中，中石油 （00857） 跌4.3%；中海油 （00883） 跌1.9%；中石化 （00386） 跌3%。

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【10：35】恒生指數於約100點跌幅徘徊，最新報23176點。

【10：13】中銀香港 （02388） 逆市造好，股價今早再升3.6%。另外，恒生 （00011） 升1.9%；東亞 （00023） 跌0.5%。

【10：10】建滔 （00148） 向依利安達 （01151） 溢價七成提私有化，建滔 股價跌1%；依利安達股價颷六成，破頂高見19.6元。

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【10：08】國泰 （00293） 股價逆市升0.2%。國泰行政總裁鄧健榮在內部信講解近期業務情況，過去一周曾有1日只搭載582名顧客，運載率只有18.3%，由4月至12月，他和集團主席賀以禮會減薪3成，其他執行董事也會減薪25%。

【國泰危機】國泰一日只餘582乘客 CEO主席減薪3成

【10：02】港股早段跌幅收窄至不足100點，恒指最新報23205點，跌74點。

【09：36】神州租車 （00699） 急挫三成，破底低見2.88元。

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【09：29】內地3大股指低開，上證跌0.3%，深證跌0.2%，創業板指跌0.2%。

【09：26】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.7%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09：22】騰訊 （00700） 跌2.1%，開報372元；中移動 （00941） 逆市升1.5%；；港交所 （00388） 跌1%；友邦 （01299） 跌1.4%。

【09：20】恒生指數跌207點，開報23072點。滙豐 （00005） 續跌2.3%，開報38元。

【09：18】人民幣中間價報7.1104，下調109點子。

【09：14】即月期指開報23049點，跌220點或1%，低水231點。

【08：43】油價於亞洲交易時段回落，紐約期油跌5.2%，報24美元；布蘭特期油跌1%，報29.65美元。

【08：41】油價急颷，中石油 （00857） ADR折合報8.85元，升2.6%。

【油價大戰】特朗普︰沙特俄國料減產1000萬桶原油 中海油ADR續漲

【08：40】滙豐 （00005） ADR折合報38.03元，跌2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報378.43元，跌0.4%。

【08：34】恒指黑期跌約110點，報23093點。美股期貨向下，道指期貨報21136點，跌137點。

【07：55】渣打 （02888） 集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）批評西方國家應對新冠肺炎疫情不力。渣打溫拓思表示，英國及美國政府在下令借鑒中國經驗控制新冠疫肺炎情蔓延方面的行動太過遲緩。

【新冠肺炎】渣打CEO溫拓思︰英美借鑒中國經驗行動太過遲緩

【07：00】道指最多升534點，道指最終升469點，報21413點，升幅2.2%；標指升56點，報2526點，升幅2.3%；納指升126點，報7487點，升幅1.7%。

港股ADR收報23211點，跌69點或0.3%；恒指夜期收報23100點，跌169點或0.7%。

道指升469點港股ADR跌69點 紐約期油飈升近25%

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責任編輯︰梁浩碩