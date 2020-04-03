恒生指數跌207點開報23072點　滙豐續跌2.3%開報38元（不斷更新）

▲ 道指期貨跌137點 恒指黑期跌約110點（不斷更新）

美國總統特朗普宣布，預期沙特阿拉伯和俄羅斯將公布新一份減產協議，每日減產1,000萬桶甚至1,500萬桶，油價急颷，紐約期油升近25%，帶動美股上揚，道指升469點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開69點，恒指料開報23211點。

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【09：26】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.7%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09：22】騰訊 （00700） 跌2.1%，開報372元；中移動 （00941） 逆市升1.5%；；港交所 （00388） 跌1%；友邦 （01299） 跌1.4%。

【09：20】恒生指數跌207點，開報23072點。滙豐 （00005） 續跌2.3%，開報38元。

【09：18】人民幣中間價報7.1104，下調109點子。

【09：14】即月期指開報23049點，跌220點或1%，低水231點。

【08：43】油價於亞洲交易時段回落，紐約期油跌5.2%，報24美元；布蘭特期油跌1%，報29.65美元。

【08：41】油價急颷，中石油 （00857） ADR折合報8.85元，升2.6%。

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【08：40】滙豐 （00005） ADR折合報38.03元，跌2.2%；騰訊 （00700） ADR折合報378.43元，跌0.4%。

【08：34】恒指黑期跌約110點，報23093點。美股期貨向下，道指期貨報21136點，跌137點。

【07：55】渣打 （02888） 集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）批評西方國家應對新冠肺炎疫情不力。渣打溫拓思表示，英國及美國政府在下令借鑒中國經驗控制新冠疫肺炎情蔓延方面的行動太過遲緩。

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【07：00】道指最多升534點，道指最終升469點，報21413點，升幅2.2%；標指升56點，報2526點，升幅2.3%；納指升126點，報7487點，升幅1.7%。

港股ADR收報23211點，跌69點或0.3%；恒指夜期收報23100點，跌169點或0.7%。

道指升469點港股ADR跌69點 紐約期油飈升近25%

責任編輯︰梁浩碩