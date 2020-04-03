▲ 道指升469點港股ADR跌69點 紐約期油飈升近25%

美股上揚 道指升469點

美股上揚，市場憧憬石油價格戰結束，石油減產，油價急升，帶動道指最多升534點，道指最終升469點，報21413點，升幅2.2%；標指升56點，報2526點，升幅2.3%；納指升126點，報7487點，升幅1.7%。

港股ADR跌69點

港股ADR收報23211點，跌69點或0.3%；恒指夜期收報23100點，跌169點或0.7%。

紐約期油升近25%

美國總統特朗普宣布，預期沙特阿拉伯和俄羅斯將公布新一份減產協議，每日減產1,000萬桶甚至1,500萬桶，油價急颷，紐約期油曾高見27.39美元，收報25.32美元，升5.01美元或24.7%；布蘭特期油收報29.94美元，升5.2美元或21%。

美滙指數重上100水平

美國上周首次申領失業救濟人數翻倍，達到665萬人，市場憂慮經濟衰退，資金流入美元避險，美滙指數重上100水平，報100.1，升0.4%。歐元兌美元報1.0848；美元兌日圓報108.17。

美國10年期債息報0.611厘。

紐約期金升2.9%。

資金流入金市避險，紐約期金收報1637.7美元，升46.3美元或2.9%。現貨金於1636美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

