【美股收市】憧憬減產油價彈　道指收市升469點

油價急飈及能源股造好帶動，美股收市揚升逾460點，標指為3個交易日首次上升，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，成功斡旋沙特阿拉伯和俄羅斯的石油價格戰，預期兩國將會公布新一份減產協議，每日減產1,000萬桶，甚至1,500萬桶。言論刺激國際油價一度狂漲逾40%，助美股擺脫失業人數激增的利淡，道指一度倒升534點。

全球新冠肺炎確診破100萬大關，美國確診總數逼近24萬宗，道指午市一度倒跌，惟國際油價勁彈支持大市。

美股早段反覆，道指一度跌逾200點後拉鋸，但受到特朗普言論鼓勵急彈。道指最多升534點，本港今晨4時，道指升469點，報21413點，升幅2.2%；標指升56點，報2526點，升幅2.3%；納指升126點，報7487點，升幅1.7%。

標指11個板塊全綫上揚，能源股推升9%領漲大市，公用股升逾3%。兩大油企埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）一度漲11.8%和14.8%，收市仍升7.7%%及11%。

開市早段，特朗普在Twitter發帖指，剛與好友沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）對話，後者早前已跟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判。特朗普預期及希望，兩國將會減產大約1,000萬桶，甚至可能更多，或者達1,500萬桶。

特朗普言論刺激油價狂升，倫敦布蘭特期油重上30美元水平，一度升46.7%，高見36.29美元；紐約期油亦曾升34.9%，高見27.39美元。

美國上周首次申領失業救濟人數翻倍，達到665萬人，美國勞工市場前景堪憂，市場避險升溫，美債價升息跌，10年債息最多跌1.8點子，低見0.5645厘，但尾市回升；現貨金最多升1.8%，高見1620.49美元。

美元向上，美滙指數升穿100，高見100.41，升幅0.7%；歐元和澳元受壓，分別挫1%和0.3%，報1.0849和0.6053美元。

