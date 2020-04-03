【美股午市】全球確診破100萬宗 美國23.5萬宗 道指一度倒跌

受全球確診破100萬大關及美國新申領失業救濟人數火箭式上升，美股早段受惠油價急彈的升勢蕩然無全，道指掉頭向下，市場避險美元，美滙指數企100關之上，紐約期油升幅略為收窄至逾17%。

據Worldometer最新統計，全球新冠肺炎確診破100萬大關，累積達1,000,168宗，死亡個案累積至51,354宗。

美國確診總數235,747宗，新增個案達20,744宗，續成為最多人感染的國家，死亡個案累積至5,620宗。

美股早段受惠油價急彈，道指曾升534點，惟受累全球確診個案破百萬關，道指倒跌。本港時間今晨2時10分，道指跌35點，報20908點；能源板塊勁升逾5%支撑，標指升25點，報2496點，納指跌14點，報7346點。

標指11個板塊7個上升3個下跌，資訊科技股持平，憧憬沙特和俄羅斯兩大產油國將達成減產，倫敦油曾飈逾4成，能源股乘勢升逾5%，公用、醫療保健及必需消費品股錄0.4%至0.8%升幅；非必需消費品股跌1.3%最傷，房地產股亦跌0.7%。

道指30隻成份股中，兩大油企雪佛龍（Chevron，美：CVX）及埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）漲8.7%及5.4%，居升幅榜首兩位；連鎖藥房Walgreens Boots Alliance（美：WBA）跌逾7%表現最差，重磅股波音（Boeing，美：BA）跌近6%，聯合科技（United Technologies，美：UTX）亦跌2.5%。

美債息微升，2年及10年期債息升0.5及2點子，報0.2118厘及0.6048厘。

布蘭特期油早段曾飈47%，高見36.29美元，午市重返30美元之下，升18.6%至29.33美元；紐約期油早段勁升35%至27.39美元，午市升17.7%，報23.91美元。

