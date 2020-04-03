因禍得福 「限聚令」令二手交投轉旺？（訂戶專享） 分析 08:00 2020/04/03 分享： 樓市政府規制14日內人群聚集不可超過4個，連帶發展商推盤亦受影響。缺少一手盤爭客購買力集中二手市場，再加上業主願意減價助攻，二手交投隨時逆市上升？ ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【限制聚集人數】九建：限每組客不多於4人 售樓處枱保持2米距離 2020/03/27 【限制聚集人數】九建：限每組客不多於4人 售樓處枱保持2米距離 【限制聚集人數】二手睇樓超過4人 代理：安排分批參觀 2020/03/30 【限制聚集人數】二手睇樓超過4人 代理：安排分批參觀 10大屋苑周末15成交 太古城低市價3%以1000萬沽 2020/03/30 10大屋苑周末15成交 太古城低市價3%以1000萬沽 10大屋苑3月成交錄223宗 創5個月新高 2020/03/31 10大屋苑3月成交錄223宗 創5個月新高 最新專欄文章 更多 樓市未現恐慌抛售 樓價難大跌 2020/03/31 樓市未現恐慌抛售 樓價難大跌 樓市下行 注意申請按揭三大風險 2020/03/30 樓市下行 注意申請按揭三大風險 樓市分析 - 銀主盤成筍盤集中地？(訂戶專享) 2020/03/27 銀主盤成筍盤集中地？(訂戶專享) 發展商 二手市場 沙田 將軍澳 沙田第一城 日出康城 OCEAN MARINI 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入