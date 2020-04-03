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因禍得福 「限聚令」令二手交投轉旺？（訂戶專享）

分析 08:00 2020/04/03

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樓市政府規制14日內人群聚集不可超過4個，連帶發展商推盤亦受影響。缺少一手盤爭客購買力集中二手市場，再加上業主願意減價助攻，二手交投隨時逆市上升？

...

欄名 : 樓市分析

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