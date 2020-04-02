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【滙豐不派息】曾淵滄：遷冊「機會極微」 浸大麥萃才：滙豐有誘因

金融經濟 22:13 2020/04/02

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英倫銀行要求滙豐停止派息，再次引起滙豐應否遷冊至香港的討論

滙豐應否遷冊至香港再次成為討論焦點。浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，公司是否遷冊須視考慮經濟、政治、稅制、營商環境，甚至是歷史文化等因素。在目前情況下，難言遷冊香港是否最好做法，但如以股東利益角度出發，香港稅制更有競爭力，而且香港及亞洲地區是滙豐主要盈利來源，滙豐有誘因遷冊香港。

他續稱，如滙豐要遷冊須要大部份股東支持，而且需董事會同意決定。然而，目前滙豐股東分散，加上在滙豐董事會成員不少為英國人，文化上或具有一定英國情意結。

麥萃才又認為，今次做法英倫銀行勸喻滙豐不派息的做法，有損英倫銀行公信力，反映英國亦具政治風險，而此做法同時損害滙豐股東利益。他解釋，股息收入及股價增動是股東利益指標之一，但今次事件令股東失去利息收入，滙豐股價亦因此受壓，令股東利益受損。

本身是滙豐長情股東的財經評論員曾淵滄則指，滙豐當年因收購米特蘭銀行及香港回歸等因素而遷冊至英國，宏觀情況至今亦無大改變，而滙豐董事局成員仍以英國人為主，「不想失去控制權」，斷言遷冊機會極微。

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