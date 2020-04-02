【美股早市】道指倒升500點 特朗普稱沙特俄羅斯減產1000萬桶

美國經濟飽受新冠肺炎疫情打擊，失業人數火箭式上升，上周首次申領失業救濟人數再創新高，達到665萬人，加劇市場對美國勞工市場的憂慮。美股場外升幅盡消，周四開市向下。但美國總統特朗普其後稱，已跟沙特阿拉伯和俄羅斯對話，預期兩國將減產1000萬桶石油，刺激美股倒升，道指彈超過500點。

【美國經濟】首領失業救濟人數倍增至665萬 再創新高

油價升勢強勁，紐約期油和布蘭特期油急彈14.4%和14%，報23.24美元和28.2美元。主因美國總統特朗普（Donald Trump）預計，沙特阿拉伯和俄羅斯可以在未來數日內就石油生產問題達成協議，他其後更預期兩國將每日減產1000萬桶油，甚至最多1500萬桶。

能源股被推高，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）漲9.6%和11.8%。

美元向上，美匯指數升穿100，高見100.16，升幅0.5%；歐元和澳元受壓，分別挫1%和1.1%，報1.0853美元和60.07美仙。

申領失業救濟人數大增，避險需求升溫，美債價升息跌，10年美債息跌4點子，報0.588厘；現貨金升2%，報1624.67美元。