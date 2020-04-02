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【中國星巴克】瑞幸咖啡：造假數涉22億人幣營業額 美股市前暴跌85%

金融經濟 21:03 2020/04/02

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瑞幸咖啡為內地熱門連鎖咖啡店，圖為品牌代言人湯唯。

有「中國星巴克」之稱，曾經遭沽機構渾水狙擊的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK）披露有關偽造交易的信息的調查進展。瑞幸咖啡指，調查顯示偽造交易價值大約22億元人民幣。受消息刺激，瑞幸股價於美股開市前暴跌近85%，低見4.03美元；此前其股價於周三（4月1日）收報26.2美元。

瑞幸咖啡內地門市超星巴克　賺錢能力卻差天共地

瑞幸咖啡去年第三季營業額僅15.4億人幣

瑞幸調查顯示，首席營運官及部分下屬從2019年二季度涉及不當行為，與偽造交易相關的銷售額約為22億元人民幣。翻查資料，瑞幸咖啡於去年第三季營業額為15.42億元人民幣，按年增長5.4倍。這亦意味着，其造假數據已超越其單一季度的營業額，目前瑞幸尚未公布其去年第四季業績。

瑞幸咖啡此前一直被質礙其財務數據的真實性。美國多家律師事務所發布聲明，提醒投資者，有關瑞幸咖啡的集體訴訟即將到最後提交期限。美國已有多家律所對瑞幸咖啡提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。目前，該項集體訴訟已於2月13日在紐約南區地方法院立案。

渾水此前曾稱，收到了一份關於瑞幸咖啡的匿名報告，渾水認為報告內容屬實。報告指出，瑞幸咖啡從2019年第三季度開始捏造財務和運營數據，誇大門店的每日訂單量、每筆訂單包含的商品數、每件商品的淨售價，從而營造出單店盈利的假象。又通過誇大廣告支出，虛報除咖啡外其他商品的佔比來掩蓋單店虧損的事實。

相關文章︰【新冠肺炎】星巴克85%中國門店重開

【極速散水】星巴克內地勁敵 瑞幸咖啡美IPO衝頂後暴跌4成

美股 瑞幸咖啡（美：LK） 咖啡 營業額

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