【新冠肺炎】疫情防控一線犧牲人員　李文亮等14人被湖北省封為烈士

曾遭公安訓誡，之後被稱為武漢新冠肺炎疫情「吹哨人」的李文亮醫生，在2月染疫病逝。湖北省政府將李文亮等14名前線抗疫人士評定為首批烈士，當中包括醫護人員、警察、社區工作人士。

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據央視報道，湖北省人民政府根據《烈士褒揚條例》和《退役軍人事務部中央軍委政治工作部關於妥善做好新冠肺炎疫情防控犧牲人員烈士褒揚工作的通知》精神，評定14人為烈士。首批評定的14名烈士，分別是王兵、馮效林、江學慶、劉智明、 李文亮、張抗美、肖俊、吳湧、柳帆、夏思思、黃文軍、梅仲明、彭銀華、廖建軍。

在烈士簡介中，指李文亮不顧個人被感染的風險，仍然堅守一線崗位，1月6日在收治一名患者時不幸感染新冠肺炎，患病時曾表示康復後要再投入抗疫，表現出醫者仁心、不懼危險、救死扶傷的優秀品質，2月7日經搶救無效以身殉職。

「烈士」是黨和國家授予為國家、社會和人民英勇獻身的公民的最高榮譽的稱號。

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