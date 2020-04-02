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恒生資管：港股以往1倍市帳率見底 現可入市作長線部署

金融經濟 19:54 2020/04/02

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新冠肺炎繼續籠罩環球市場，即使各國央行放水量寬亦未見效。恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，港股過去四次大跌市，均在市帳率1倍水平見底，形容現時可入市作長線部署，唯獨今次跌市由疫情觸發，因難以預測其發展，提醒「不代表個市不會再試底」。

薛永輝以「完美風暴」形容今次跌市，分別受新型肺炎疫情、環球經濟衰退風險升溫、油價下跌以及資產泡沬風險增加的打擊，不論股市或債市均出現大幅波動。

以港股為例，薛永輝總結1998年金融風暴、2008年金融海嘯、2016年A股熔斷，港股平均在1倍市帳率水平見底，而今次疫情下港股更跌穿1倍水平。他解釋，疫情發展難預測亦未能量化，加深市場憂慮及調整。

環球放水救市 若疫情受控股市反彈可期

對於疫情受控後港股會否快速反彈，他認為重點在於疫情發展、市場是否已充分反映疫情，但補充若疫情受控，在環球量寬帶動經濟復甦下，股市亦理應會有反彈。

恒生資管對中國股票長期展望謹慎樂觀，對港股看法則為中性。由於中國疫情較歐美提前受控，而且估值吸引，估計是最先從疫情中復甦的國家。板塊方面，看好消費、醫療、物管及黃金相關。

3月環球股債走資逾3300億美元

波動市下除避險資產黃金受追捧，他亦留意到不少投資者轉持現金、美元以及有資金流入投資評級債券。根據該行統計，單計3月份環球股、債就分別錄得748億美元及2565億美元淨流出，將今年1、2月累積的淨流入完全抵銷，而商品市場及貨幣市場則分別錄得75億美元及5285億美元大額淨流入，反映投資者面對環球不確定性加劇，避險情緒升溫。

疫市帶動網上交易，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊透露，客戶以數碼渠道認購基金的佔比大幅增加，由過往平均約45%急增至今年以來的70%；單月透過數碼交易渠道認購的交易宗數更佔整體交易宗數逾85%。

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