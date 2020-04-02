【美國疫情】麻省小島醫療設施短缺 籲民眾勿前往度假

▲ 麻省度假勝地瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）更呼籲民眾不要前往該島度假，指當地的醫療設施不足以應付新冠肺炎疫情大爆發。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，確診突破20萬大關，至21.5萬，佔全球確診比率逼近四分一。馬薩諸塞州（又稱麻省）的死亡人數亦於兩日內增至超過2倍，麻省度假勝地更呼籲民眾不要前往該島度假，指當地的醫療設施不足以應付疫情大爆發。

美國全國廣播公司（NBC）報道。瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）位於麻省東北部，為該州的著名旅遊景點，需要搭船才可登島。美國疫情持續爆發下，不少民眾希望遠離城市中心，轉往小鎮或這類小島度假。

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報道指島上過萬間別墅及度假屋，目前大部分已經租出。當地政府官員估計，該島於旅遊淡季人口在過去幾周中已翻倍。

瑪莎葡萄園島的官員透露，該島目前約有2.5萬人口，但只有一間醫院，醫院內只有25張病床及7部呼吸機。按照比例計算，該島每千名居民只有1張床位，遠低於麻省每千人有2.4個床位的比例。

該島目前有8宗新冠肺炎確診個案，網上有瑪莎葡萄園島居民建議，應該只允許居民或有必要人士才可前往度假，不應容許富豪或城市居民前往度假。

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瑪莎葡萄園島東岸的渔市場仍然開放，市場內的店主雷迪（Sean Ready）表示兩周前已有大量度假人士湧到島上，3月份的生意較平時大幅增加。但他指出，疫情爆發將對當地醫院及社區造成極大負擔，有必要檢視目前社區的醫療資源。

瑪莎葡萄園島醫​​院（Martine's Vineyard Hospital）負責人Denise Schepici亦表示，醫院的床位及醫療用品有限，疫情爆發時亦沒有足夠人手來照顧患者。

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責任編輯：鄭錦玲