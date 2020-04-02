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對抗抖音挑戰　YouTube擬推出短片「Shorts」功能

科技 19:42 2020/04/02

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近年抖音（TikTok）手機應用程式風靡全球，對Facebook、YouTube等社交媒體平台造成威脅，最近有消息指，YouTube擬推出短片功能，藉此吸納用戶，與抖音競爭。

近年抖音（TikTok）手機應用程式風靡全球，對Facebook、YouTube等社交媒體平台造成威脅，最近有消息指，YouTube擬推出短片功能，藉此吸納用戶，與抖音競爭。

據《The Infomation》網站報道，有消息人士稱，YouTube正在開發「Shorts」功能，未來會在YouTube首頁正式推出。「Shorts」與抖音擁有類似功能，用戶可上傳自己拍攝的短片，更可使用YouTube Music授權的音樂庫製作，增加影片趣味性，預計會在今年年底推出。

<<【新冠肺炎】提供可靠疫情資訊　YouTube推疫情相關影片專區

<<【新冠肺炎】因應疫情網絡需求大增　Netflix、YouTube降低影片畫質

TikTok其中一個吸引之處，就是提供大量音樂以及影片效果選擇，而且有強大的搜尋及分類功能，用戶在短時間就可以製造有趣的短片。據App Annie於本年1月發佈的報告，過去兩年TikTok增長率超過125%，而在過去的12個月内，抖音在App Store及Google Play下載次數高達8.42億次。

<<YouTube手機程式版面更新　新增「探索」功能

抖音作為不可忽視的強大對手，除了YouTube，其他社交媒體平台亦已作出對應行動，例如Facebook就開發了短片應用程式「Lasso」，並已在巴西等地進行測試。

責任編輯：李寶如

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