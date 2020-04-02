【疫市營商】10成信貸擔保最快3日完成批核？中小企商會：細節較預期「鬆動」

▲ 業界最希望政府可以加快支援，包括防疫抗疫基金的第二輪資助。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港各行各業全面受創。香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，旗下已有2成至3成會員正準備申請10成信貸擔保計劃，望解決周轉困難。

【疫市營商】出口商頻頻被拖數、棄單 10成信貸擔保幫到忙嗎？

麥美儀透露，有銀行已主動聯絡其商會，望提早準備有關文件。據她了解，銀行聲稱遞交所有所需文件後，銀行最快只需3日即可完成批核，把申請轉交至按證保險公司。目前該會有2成至3成會員正準備申請，主要是小規模的零售店及餐飲業，且以往未曾向銀行借貸。

麥美儀又指，銀行所解釋的細節較預期「鬆動」，例如貸款息口P-2.5%當中，以最優惠利率（Prime rate）的𨤳定，又允許透支形式（即提取借貸才開始計算利息）。雖然社會有聲音認為政府應直接向中小企借錢，減省以銀行為中介，但她認為銀行習慣審核借貸，相信現時的處理方式可有更高效率。「現時政府需處理各項資助工作，有各類批文架構，所需時間可能更長。」

【疫市營商】中小企周轉壓力大 客戶最遲3個月才「找數」

面對疫情，全部行業均受到影響。麥稱，中小企普遍相信10成信貸可幫忙應付數個月，且相信「周轉到就有彎轉。」不過，她最希望政府可以加快支援，包括防疫抗疫基金的第二輪資助，「最緊要快，死咗先拎到錢都無用」。

事實上，中小企業界亦建議政府代供6個月強積金，包括僱主及僱員部分，以助減輕企業的周轉壓力。

【新冠肺炎】資助難申請？ 「零售業資助計劃」申請須知

記者：葉泳珊