【酒店寒冬】洲際酒店傳遣散所有員工 基匯資本承認炒人：最高賠4個月人工

▲ 香港洲際酒店將進行大型裝修計劃，同時宣布遣散全部員工，最多賠4個月糧

尖沙咀香港洲際酒店宣布於本月下旬開始翻新工程的同時，被指遣散所有員工。於2015年收購洲際酒店的基匯資本向本網表示，早前已宣布洲際酒店的重建計劃，所有員工都可優先於2022年酒店重開時回歸工作，而今次洲際酒店被遣散的員工如有興趣，可到IHG集團其他公司工作，但需要人事部安排，而被遣散的員工，最高賠償4個月人工。

洲際酒店就遣散事宜回覆傳媒查詢時表示， 無法透露受影響員工的細節，只表示酒店將為員工提供適切的協助，盡可能被安排在洲際酒店集團旗下其他酒店的就業機會。當酒店重新開業時，員工也將被優先考慮再次加入酒店。

有報道指，洲際酒店今日舉行員工大會，管理層指由於裝修時間較預期長，大部分員工將會被遣散，而員工最後上班日期是 5 月 1 日。據悉，酒店年資5年以的下員工獲1個月薪金賠償；5至10年獲賠償2個月薪金；10至15年則獲賠3個月薪金；15年以上則獲賠4個月人工。

洲際酒店今日下午發出新聞稿，指酒店原訂於今年4月20日關閉裝修，並將在2022年重新開業。裝修期間酒店內的中菜餐廳欣圖軒將在保持開放。洲際酒店續指，在閉店重裝項目啟動後，酒店同事將盡可能被安排在洲際酒店集團旗下其他酒店。在之後酒店重新開業迎客時，他們也將被優先考慮再次加入酒店。

相關文章：

【酒店寒冬】半島酒店母企去年少賺60% 料今年首季錄經營虧損

【酒店寒冬】香港沙田凱悅酒店停業14天 希爾頓酒店高管減薪50%