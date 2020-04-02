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全球因疫情陷經濟衰退　港大料本港第二季GDP按年跌5.2%

環球政經 19:42 2020/04/02

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新冠肺炎疫情持續，環球經濟大受打擊，本港經濟也不能倖免。香港大學公布本港2020年第二季宏觀經濟預測，預期本港經濟將受疫情、中美貿易磨擦及石油價格戰的影響，2020年 第二季實質GDP將按年下跌 5.2%，預料失業率將惡化至4.5%。

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香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目發表報告指出，受新冠肺炎疫情的打擊，預料香港本地及外部需求於2020 年第一季面臨崩塌式下滑，首季的實質GDP將按年大跌8.3%，失業率達3.9%。在全球疫情急促擴散下，拖累發達國家陷入經濟衰退，加上疫情、中美貿易磨擦及石油價格戰的陰霾，本港第二季的經濟將持繼收縮，預計按年下跌 5.2%，連跌4個季度，失業率則預期飆升至4.5%。

環球經濟不明朗，報告亦預計本港2020年全年經濟將收縮3%，比上一次公布的全年預測，因政府的各項將有0.4%溫和增長，下調3.4個百分點，是自1998 年亞洲金融風暴以來的最大跌幅 。

港大又預計，本港首季出口按年跌10.4%，第二季跌幅則會收窄至按年跌7.1%。今年首兩季通脹率則分別按年升2.1%和1.5%。報告也按個別經濟指標作出預測，其中訪港旅客人數及本港居民離港人數，兩個項目的預期跌幅最大，預計今年4至6月，每月均按年下跌逾九成。

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