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香港寬頻月薪1.3萬　招聘100個大學畢業生實習3個月（附申請連結）

金融經濟 18:45 2020/04/02

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香港寬頻為大學畢業生提供100個，為期3個月的學習及就業機會。

香港寬頻 （01310） 宣布，推出第三階段 「逆境同行 」計劃，為大學畢業生提供100個為期三個月的學習及就業機會，可供申請部門包括業務分析、雲端科技、企業及市務傳訊、企業方案銷售、數碼轉型、財務、資訊科技、法律及規管、市務、網絡技術、營運管理、人才關顧及JOS亞洲地區辦公室等；每位畢業生月薪為1.3萬元。

計劃截止申請日期為2020年4月30日。香港寬頻表示，明白在現時情況下，大學畢業生尋找工作並不容易，因此推出第三階段「逆境同行」。透過3個月的實際職場訓練，以及由香港寬頻最高級1%管理層擔任導師提供指導建議，協助畢業生更好裝備自己，成為畢業生日後發展事業的跳板。
【申請方法連結】

最新的大學畢業生實習計劃，將於為期3個月內，向參與者提供學習、嘗試成功與失敗的平台，以便畢業於3個月後能在香港寬頻或其他地方繼續發展自己的事業。 駐於香港的69位香港寬頻管理層將會擔任導師，以每位管理層帶領最多兩名畢業生的比率給予指導。

申請人須為2019年或2020年畢業的大學生。

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香港股票 畢業 大學 就業 實習 經濟 香港寬頻（01310）

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