【獨角獸危機】WeWork向業主求削減30%租金　初步不樂觀

▲ 報道引述消息人士透露，WeWork行政總裁Sandeep Mathrani正與其最大的業主商討，提出以收入分成換取其租金削減30%，不過初步跡象顯示，業主並不同意有關提議。（資料圖片）

報道引述消息人士透露，美國共享辦公室「獨角獸」WeWork 行政總裁Sandeep Mathrani正與其最大的業主商討，提出包括收入分成協議在內的解決方案，希望能將其租金削減30%，不過初步跡象顯示，業主並不同意有關提議。

報道指，WeWork正向其業主提出分享其未來的上漲潛力，而前提則是業主同意將現有租賃合約轉換，使其能夠從每個物業獲得更多收益的交易。WeWork曾向投資者重申，手頭有足夠現金應對公共衛生事件帶來的經濟壓力，去年底持有現金44億美元（約343.2億港元）。

事實上，早前亦有消息指，新冠肺炎疫情對、WeWork的業務戰略造成致命打擊，許多客戶，特別是小企業客戶，接連考慮取消合同或違約，而面對經濟困境或長期在家工作的租戶，亦可能選擇不續簽短期租約，或令WeWork背負數十億美元的債務。

值得注意的是，有外電報道指，WeWork於周三舉行董事會特別委員會正式表示，軟銀將撤銷去年與WeWork股東達成的30億美元（約234億港元）投資，WeWork將會評估相關的法律選擇，包括訴訟，並致力達成解決方案。

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