摩通：內房上半年銷售遜　短綫內房股仍受壓

▲ 摩通表示，內房股今年淨利潤率或會下跌50至100點子，由於70%至80%的利潤已經鎖定，相信情況可控。

內房業績高峰期完結，多間房企均交出亮麗成績表。摩根大通發表研究報告指，內地房企去年業績普遍符合預期，雖然2月銷售因新冠肺炎疫情而下挫，但相信隨售樓處重開，房企4月銷售將會回復正常。同時，現時環境對上市房企有利，包括 （1） 信貸、（2） 政府提供優質地皮、（3） 加快城市更新，及（4） 預期政策放鬆故住房需求仍大。

市場早前憂慮疫情將影響房企今年利潤，但房企大多認為現時可以提早買下便宜的土地，並且預期次季可迎來強勁反彈。摩通表示，今年淨利潤率或會下跌50至100點子，由於70%至80%的利潤已經鎖定，相信情況可控。另外，今年有更多收併購及進行城市更新等機會，有助大部分房企維持盈利增長，但同時亦因不同發展策略，盈利增長分歧相對大。

摩通相信，房屋銷售將會復甦至疫情前的水平，政策及信貨放寬，以及去槓桿將會減低行業風險，並會重估板塊至平均市盈率。目前內房板塊預測市盈率正處於6倍水平。

摩通指，大型房企首選為碧桂園 （02007） 及融創 （01918） ，中型房企為旭輝 （00884） 及世房 （00813） ，小型內房則為合景泰富 （01813） 、美的置業 （03990） 及中駿 （01966） 。該行指，今年上半年的表現普遍令人失望，並對股價造成負面影響，相信次季轉強，上述股份亦會有較強勁的反彈。

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