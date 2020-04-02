【疫市營商】出口商頻頻被拖數、棄單　10成信貸擔保幫到忙嗎？

▲ 中小企經營困難，林國雄大嘆政府的支援一直不足，且「不貼地」。（資料圖片）

財政預算案提出的10成信貸擔保計劃，預計在本月中正式推出。目前，已有銀行聯絡本地中小企商會，解釋相關流程及要求，務求可盡快批出借貸。據香港中小企促進聯會會長林國雄了解，10成信貸擔保仍需額外的個人擔保，變相仍有一定的申請門檻，較為麻煩。

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中小企：現金流便是我們的血

林國雄表示，現時出口商被「拖數」的情況特別嚴重，甚至有進口商臨時棄單。出口商大約在半年前收到定單，其後開始採購物料備貨等。自疫情爆發後，有客戶要求停止生產，或暫時不取貨。他解釋：「只要進口商一日未收貨，出口商亦未可收款。」出口商沒有收入，卻仍要支付薪金，以及債還當時備貨的借貸，變相周轉壓力非常大。

中小企經營困難，林國雄大嘆政府的支援一直不足，且「不貼地」。他指：「中小企最想保住條命，而現金流便是我們的血。」可惜，政府一直只聆聽大型商會的意見，卻忽略基層現時的苦況。他透露，有會員亦與銀行商量延遲還款、暫時只還利息等措施。

▲ 林國雄曾申請9成信貸擔保計劃，當時銀行花5個月才完成審批。（資料圖片）

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建議聯絡相熟銀行 免查三代

政府的10成信貸擔保計劃由銀行作審批，使林國雄認為政府只是把責任交予銀行，而且申請手續繁瑣，難以解決中小企的周轉問題。據他向銀行了解，即使申請有關計劃，企業仍需由持股超過7成的股東作擔保。「若企業未能還款後，銀行需要把該企業及有關股東清盤，再轉告政府。」他認為此舉對於企業、銀行亦過於繁複，提升了借貸的申請門檻。

林國雄曾申請9成信貸擔保計劃，當時銀行花5個月才完成審批，他直言：「幸好不是等這筆錢周轉。」然而，他今次亦有意申請10成信貸，冀借數百萬。林建議有意申請的中小企應聯絡相熟銀行，而非設立新戶口，避免「查三代」般的查冊手續。

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記者：葉泳珊